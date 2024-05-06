治療對策：慢性扁桃腺炎 可切除根治

隨醫療科技發展，扁桃腺切除手術已由外科手術刀，逐漸進展至採用止血刀、射頻燒融術，以至手術機械人，新型手術儀器大大減低流血風險和術後疼痛，復元期亦較短，杜指出：「術後24小時內會有出血風險，最怕出血量太大會阻塞氣管，引起窒息，因此必須小心監察。此外，病人應在術後及早進食，有助促進口腔內筋腱復元，恢復吞嚥功能。」

反覆發炎 或癌症徵兆

不過，「喉嚨痛亦有可能是由咽喉炎，甚至口腔或咽喉腫瘤引起，切除扁桃腺後，會化驗扁桃腺組織，檢測有否癌細胞」。杜永禧提醒，扁桃腺反覆發炎不一定是慢性扁桃腺炎，也有可能是扁桃腺癌或淋巴癌的徵兆，應及早釐清。當檢查發現兩邊扁桃腺體積不均稱、扁桃腺質感堅硬，又或扁桃腺潰瘍，令唾液帶有血絲等情况，應及早進一步檢查。

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