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健康

治療對策：慢性扁桃腺炎 可切除根治

【明報專訊】扁桃腺炎長期反覆發作，會逐漸形成慢性扁桃腺炎，症狀雖比急性扁桃腺炎輕微，較少發燒，通常只有輕微吞嚥疼痛或感覺喉嚨有異物，耳鼻喉科專科醫生杜永禧卻提醒：「當喉嚨痛時感到兩側扁桃腺發炎腫大，而且發作時間較長或時常反覆發作，就屬於慢性扁桃腺炎。慢性扁桃腺炎難以靠藥物治癒，若要徹底根治，就要透過手術切除扁桃腺。」但有說切除扁桃腺會影響免疫力，杜否定此說法，「雖然扁桃腺是免疫系統其中一部分，但舌根和鼻咽內兩組淋巴體，同樣具有免疫功能，若扁桃腺反覆發炎，將之切除對免疫力不會造成太大影響；而且在青春期過後，扁桃腺的免疫功能會被身體其他免疫系統取代，因此切除扁桃腺並不會導致免疫力下降，醫生會因應病人扁桃腺的大小、發炎頻密程度及病情嚴重程度等因素（詳見「知多啲」），判斷是否有需要切除」。

隨醫療科技發展，扁桃腺切除手術已由外科手術刀，逐漸進展至採用止血刀、射頻燒融術，以至手術機械人，新型手術儀器大大減低流血風險和術後疼痛，復元期亦較短，杜指出：「術後24小時內會有出血風險，最怕出血量太大會阻塞氣管，引起窒息，因此必須小心監察。此外，病人應在術後及早進食，有助促進口腔內筋腱復元，恢復吞嚥功能。」

反覆發炎 或癌症徵兆

不過，「喉嚨痛亦有可能是由咽喉炎，甚至口腔或咽喉腫瘤引起，切除扁桃腺後，會化驗扁桃腺組織，檢測有否癌細胞」。杜永禧提醒，扁桃腺反覆發炎不一定是慢性扁桃腺炎，也有可能是扁桃腺癌或淋巴癌的徵兆，應及早釐清。當檢查發現兩邊扁桃腺體積不均稱、扁桃腺質感堅硬，又或扁桃腺潰瘍，令唾液帶有血絲等情况，應及早進一步檢查。

[健康]

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