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健康

發燒喉痛誤當傷風感冒 扁桃腺積膿可「傷心」

【明報專訊】隨新冠疫情減退，社會全面復常後，不少傳染疾病出現上升趨勢，當中包括扁桃腺炎。

扁桃腺炎常見症狀是發燒、喉嚨痛，常被當作一般傷風感冒。但若接受藥物治療後病情依然反覆，情况持續逾一周，就應馬上求醫。事關病情惡化可導致扁桃腺積膿，膿液可能擴散至呼吸道，以至胸腔，嚴重可導致呼吸困難、心臟受損。

位於咽喉深處兩側的扁桃腺，腺體雖小，卻是造成喉嚨痛的罪魁禍首。香港中文大學耳鼻咽喉——頭頸外科學系名譽臨牀助理教授杜永禧指出：「八至九成喉嚨痛源於扁桃腺炎，好發於兒童及青少年。扁桃腺炎是由病毒或細菌引起，經空氣中飛沫傳播，自從口罩令解除後，臨牀上的確見到扁桃腺炎有上升趨勢。」感染途徑除了因接觸到病人飛沫外，也可能透過共享食物飲料或共用餐具而染病。

咽喉兩側痛 不會流鼻水打噴嚏

跟傷風感冒最大的分別，扁桃腺炎不會出現流鼻水和打噴嚏等上呼吸道感染病徵，而喉嚨痛位置亦不在中央，而是在咽喉兩側。嚴重者會因扁桃腺脹大而阻塞氣道，呼吸困難。杜永禧指出，絕大多數扁桃腺炎都屬於病毒性，而細菌性則只佔不多於三成。「病毒性扁桃腺炎多由腺病毒、流感病毒、副流感病毒等感染引起，一般都能自然痊癒。不過，醫生比較關注感染EB病毒引起的扁桃腺炎，因為此病毒可引起單核白血球增加，令病人發高燒及喉嚨痛，並維持2至4星期；此外，亦有可能影響肝功能，嚴重可導致肝衰竭。」而一般扁桃腺炎發燒只會持續3至5日，一旦發現高燒持續，就應及早求醫。

EB病毒最「惡」 可致肝衰竭

感染EB病毒引起的扁桃腺炎病情相對嚴重，惟並無針對的治療方案，主要靠自身免疫系統消滅病毒，並透過紓緩藥物消除病徵，包括以類固醇藥物消炎止痛，杜永禧補充：「病情嚴重的病人或需入院治療和監察病情，例如因吞嚥困難而無法進食，甚至出現脫水情况，就要入院吊鹽水。此外，亦需監測病人肝功能，若病人患有慢性肝病，例如乙型肝炎，就要加倍小心，若肝酵素持續高水平，就要轉介至肝臟專科跟進治療。」

打消炎針 開切口抽膿

細菌性扁桃腺炎引起的病情就更為嚴重，需要抗生素消滅細菌，一旦延誤治療，後果嚴重，因為扁桃腺炎可引起一系列併發症，徵狀由咽喉一直向下推移，杜解釋：「當扁桃腺炎不受控制，扁桃腺周圍會發炎積膿，例如扁桃腺旁膿瘍就表示出現併發症，病人須立即治療，包括注射消炎針，並在積膿位置開切口抽膿。嚴重積膿更可能擴散至氣管，令呼吸道收窄，造成呼吸困難，須即時安排插喉以打通呼吸道，否則有窒息的危險。」

頸腫如被掐 呼吸困難心跳快

有病人因為未能獲得適切治療，病情急劇惡化，在深切治療部留院近兩星期。杜永禧憶述：「該名年約50歲女病人，病情由喉嚨痛開始，持續了10天，病情反覆，其間有向普通科醫生求醫，確診細菌性扁桃腺炎，獲處方抗生素，惟完成療程後，病情依然反覆。」據病人描述，服藥後病情反覆，除了喉嚨痛、吞嚥困難外，更逐漸出現頸部腫脹，感覺猶如被掐頸一樣，令其呼吸困難，心跳異常急速，捱病逾10日。杜指出：「病人當時的積膿已由扁桃腺附近擴散至心臟，因而出現呼吸困難及心跳加快等情况，須即時入院，並在深切治療部接受治療，除了靜脈注射抗生素，還要透過胸腔鏡引流膿液。病人其後需要定時回醫院洗傷口，她坦言無法想像喉嚨痛會惡化至幾乎失去性命。」杜強調這種案例非常罕見，但提醒病人不要忽略扁桃腺炎的嚴重度。

文：葉凱欣

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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