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2024年5月5日星期日
星期日生活
星期日生活
打開垃圾：試行5年 細分36種回收物 實踐環保好屋苑
未來的未來
一個作家，闖入武打電影街道
周日話題：點解變咗去盧旺達？
家明雜感：《九龍城寨之圍城》 漂亮痛快
悼：保羅奧斯特 寫作為一生功業
無名周記：氣候債務如何清算？
哲學角度：敢於認識，敢於批判：康德三百周年誕辰
圖文城市：活門
音樂本真論：愚公的奮進：寫在Kolor倫敦巡演後
五音筆傳：健康又環保的地下結界：Kekkaishi Records
#026 金魚囝
平安祭：始與終
放心寫作：#86 怎麼的忠告能讓你最快樂？
讀者來信：〈感動，如此反應〉
阿貓阿狗：#230 婆孫
劇透紙背：蕭雅全的父子羈絆：《命帶追逐》、《范保德》及《老狐狸》
評影習寫：世界屋脊的口傳史詩：《一個格薩爾吟唱人的故事》
影片簡評
星期日文學‧自由還是宿命？——賈西亞．馬奎斯遺作《八月見》中的女性
{女同志研究達人}鄧芝珊 《從今以後》的學者監製 女同電影盼社會同聲氣
餐桌共學：韓食印象 辛辣以外
路邊考現：民體字似寫錯又睇得明 「非主流寫法」或貪方便 或有含意
無定向學堂：拋開理論 連結歷史與社會 建築保育 離不開人
未來城市：四成清潔工過勞損身 自嘲「KPI機器」 社工同時助180個案
影片簡評
【明報專訊】《 挑戰者》IIB
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打開垃圾：試行5年 細分36種回收物 實踐環保好屋苑
未來的未來
一個作家，闖入武打電影街道
周日話題：點解變咗去盧旺達？
家明雜感：《九龍城寨之圍城》 漂亮痛快
悼：保羅奧斯特 寫作為一生功業
無名周記：氣候債務如何清算？
哲學角度：敢於認識，敢於批判：康德三百周年誕辰
圖文城市：活門
音樂本真論：愚公的奮進：寫在Kolor倫敦巡演後
五音筆傳：健康又環保的地下結界：Kekkaishi Records
#026 金魚囝
平安祭：始與終
放心寫作：#86 怎麼的忠告能讓你最快樂？
讀者來信：〈感動，如此反應〉
阿貓阿狗：#230 婆孫
劇透紙背：蕭雅全的父子羈絆：《命帶追逐》、《范保德》及《老狐狸》
評影習寫：世界屋脊的口傳史詩：《一個格薩爾吟唱人的故事》
影片簡評
星期日文學‧自由還是宿命？——賈西亞．馬奎斯遺作《八月見》中的女性
{女同志研究達人}鄧芝珊 《從今以後》的學者監製 女同電影盼社會同聲氣
餐桌共學：韓食印象 辛辣以外
路邊考現：民體字似寫錯又睇得明 「非主流寫法」或貪方便 或有含意
無定向學堂：拋開理論 連結歷史與社會 建築保育 離不開人
未來城市：四成清潔工過勞損身 自嘲「KPI機器」 社工同時助180個案
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五音筆傳：健康又環保的地下結界：Kekkaishi Records
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平安祭：始與終
放心寫作：#86 怎麼的忠告能讓你最快樂？
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阿貓阿狗：#230 婆孫
劇透紙背：蕭雅全的父子羈絆：《命帶追逐》、《范保德》及《老狐狸》
評影習寫：世界屋脊的口傳史詩：《一個格薩爾吟唱人的故事》
星期日文學‧自由還是宿命？——賈西亞．馬奎斯遺作《八月見》中的女性
{女同志研究達人}鄧芝珊 《從今以後》的學者監製 女同電影盼社會同聲氣
餐桌共學：韓食印象 辛辣以外
路邊考現：民體字似寫錯又睇得明 「非主流寫法」或貪方便 或有含意
無定向學堂：拋開理論 連結歷史與社會 建築保育 離不開人
未來城市：四成清潔工過勞損身 自嘲「KPI機器」 社工同時助180個案
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