幾位武打明星也給觀眾留下深刻印象，其中以寫武俠小說廣為人識的喬靖夫，今次更現身參與電影拍攝，飾演一名隱世刀手，今期有他親自撰文寫下經過及感想，他由香港功夫片熱潮對自身成長的影響開始說起，以「未來仍然充滿可能」作結。今天的年輕一輩未必人人知道九龍城寨，現在讀有關上世紀80年代當中英達成清拆協議、即日由港英政府宣布的記載時，感覺已恍如隔世，家明文章列出一些在當年城寨實景拍攝的電影如《省港旗兵》，有興趣可在網上找來看。

《圍城》外，拍攝一對年長女同志故事的電影《從今以後》也引來談論，電影聯合監製鄧芝珊本身是社會學者，近日亦出版年長女同志口述史《同聲同氣》，她的研究也是電影故事取材的藍本，她在訪問中透露，希望這部議題電影可以做到連結社群的效果。

另邊廂，我們繼續追蹤有關回收減廢的理想與實踐，「打開垃圾」今期找到一個十分令人鼓舞的案例，本來實施垃圾膠袋徵費，私人屋苑有最多變數和隱憂，荃灣灣景花園在幾名幹練的婦女梳通連結下，5年下來積極參與各種先導計劃，現時為屋苑住戶提供回收多至36種棄置物，而且每一種都可以清楚說出出路，清潔工又樂於參與，管理公司又樂於協調，居民也好好養成了習慣，到底她們是如何成就解鎖？

林康琪收聽了2019年諾貝爾經濟學獎得主、法國經濟學家杜芙若（Esther Duflo）日前於英國倫敦政經學院以「應對氣候不平等」為題的演講，「無名周記」寫開徵富人稅作為方法，今期尚有《字花》主編葉梓誦寫保羅‧奧斯特（Paul Auster）的悼文，以及誕生300周年的康德。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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