打開垃圾：試行5年 細分36種回收物 實踐環保好屋苑

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

每逢周六「回收日」 居民義工主理

灣景花園每周六（公眾假期、極端天氣除外）都會有一次回收活動，在住宅區入口處的平台花園舉行。這裏沒有人穿制服，或受僱於環保機構，專責處理居民的垃圾，只有灣景花園業主立案法團的環保小組成員Vanessa、May、Jane、愛心和安容，以及兩名義工，在早上8點半擺好回收指示牌和收集袋，讓居民把清潔好的回收物，自行投進袋中。

環保署「回收資料一站通」網站分列了11種回收物。灣景花園回收活動的分類指示牌卻多達21個，其中再細分為36種回收物。環保小組在多年前組成，灣景花園的回收活動則自2019年初定期舉行。Vanessa說，當時收到環保署給他們的宣傳單張，得知將來會有垃圾徵費計劃，於是申請參加環保署的社區參與項目，獲派模擬指定垃圾袋，實測徵費運作，又發起資源回收活動「不是垃圾站」，以減廢為徵費作準備。「那時政府已在草擬垃圾徵費草案，我們就想着要預備，如果懂得回收，就不需用錢買那麼多袋。」

記者3年前曾到灣景花園參觀回收活動，那時候，居民已有良好回收意識，送來的外賣盒，大都被好好清潔過，不帶食物殘渣。Vanessa笑說，不敢講這裏的回收物全部都乾淨，但起碼有99%。她解釋，最初小組沒有把回收物分成這麼多類，「那時我們自己都不懂。後來有熱心環保的居民幫手，教會我們塑膠有1到7號，才開始細分」。

塑膠分類要訣

環保小組在平台花園中庭掛起橫額，為居民指示塑膠分類的要訣：1號膠（PET）對折後無明顯白色摺痕；2號膠（HDPE）、常見白色橫接口；3號膠（PVC）在亮光下呈泛藍或白色；4號膠（LDPE）如奶粉罐膠蓋；5號膠（PP）韌性較強，對折後有明顯白痕；6號膠（PS）易折斷，邊位易斷裂；7號雜膠（OTHER）則以上皆非。口訣上或下方，還黏上實物供參考。平台花園左右兩邊，貼有附上印尼文「bersihkan daur ulang（乾淨回收）」教學的告示板，印尼籍外傭也能看懂。

可是，就算把塑膠按編號細分，也只有7類；為何灣景花園有21個分類指示牌。Vanessa解釋：「因為我們後來知道發泡膠、紙包飲品盒、廁紙桶可回收，而益力多樽是6號，不少學校會用來做手作，我們就又分出來一袋。」連水果的發泡膠保護網，也分成有顏色和沒有顏色兩種，方便下游回收商處理。

克服場地、回收商、清潔三大難關

灣景環保小組成立時，綠在區區仍未普及；市民對資源回收的認知，恐怕主要仍是三色回收桶。自發推行回收活動，要面對多重難關，首先是場地。

小組主導與管理公司商討屋苑減廢的方法，說服對方允許小組借用場地。Vanessa說因為活動毋須動用很多管理公司資源，只要安排場地，所以順利談妥。在星期日到五（沒有回收活動的日子），她們再於屋苑平台增設幾個回收桶，定期收集，包括3個藍色的收廢紙（報紙、紙皮及其他紙）、兩個黃色的收金屬（鋁及其他金屬）和兩個玻璃回收桶。以往，還有3個經管理公司工程師改裝的啡色塑膠回收桶，收集1、2及5號膠。桶身一面透明，投入處窄小，使人難將未分類的塑膠隨便棄置其中；內用網袋盛載回收物，隔走液體，方便清潔工取出。不過，啡桶常常爆滿，要花費很多人力處理；她們再三思量，決定把啡桶移到地下停車場，鼓勵更多居民定時參與回收活動，無法參與時才使用啡桶。

第二關是回收的出路：收回來的回收物，要送到哪裏去？環保小組先後透過環保署的塑膠回收先導計劃，聯繫到負責荃灣區社區塑膠回收的承辦商，之後再參加環保署更完備的綠綠收計劃，並把活動更名為「綠綠收」。Vanessa說環保署會按回收物的重量計算價值，回贈超市現金券。至於紙和金屬類，環保小組找到另外的回收商。

另一個環保小組成員Jane說，幾年來，在「不是垃圾站」和「綠綠收」活動中，她們試過一次最多收集到60大袋（每袋約80至120公升）回收物。她感嘆，「由day one（第一天）很多人笑我們，話我們傻、搞住地方。我都好surprised（驚訝）我們堅持了5年」。她認為在屋苑回收這件事上，要有法團發起行動、住戶願意參與、清潔工、回收商和管理公司配合，「缺少任何一方都不行」。惟負責組織環保回收活動的總是女生，Jane抱怨：「從來都沒有男人幫手。」

環保小組的行動還跨越了第三道難關：讓回收活動與清潔工相輔相成。他們與清潔承辦商談妥，讓清潔工可以在工作時間內處理回收物，出售紙和金屬類回收物的款項，七成屬於清潔工，提供清潔工協助處理回收物的誘因；其餘三成則屬於屋苑的環保基金，為義工補貼膳食和車馬費。此外，小組又將屋苑的垃圾收集站劃分成「垃圾區」及「回收區」，清潔工在專設的區域內為回收把關，確保分類妥當。

貫徹「不是垃圾站」理念 交換二手物品

除了回收，灣景花園的「綠綠收」活動還可以交換二手物品。記者採訪途中，一個住戶拿着幾個家人自馬來西亞帶回的蛇皮果，問Vanessa可不可以放在這裏，讓有興趣的人取走。可惜因食物安全問題，Vanessa拒絕了，該住戶轉而向外傭請教，希望不要浪費，「我唔啱食，但我個女話我唔可以就咁丟咗佢，我畀佢鬧到冇面目」。

Jane說這個女士「very good」，體現了環保是日常實踐的精神。現在「綠在路德圍」回收站會在鄰近麗城花園1期設流動回收點，但她覺得現時約每周一次的頻率不足夠，應該增設回收站點，讓回收更便利。

灣景環保小組貫徹回收活動不是「垃圾站」的理念，而是資源回收共學活動，居民來回收時，不能放下一整袋就走，必須自己分類，惟遇上問題可向小組成員查詢。面對多達30多種的回收物類別，居民已經得心應手，自行熟練分類。

Vanessa透露，目前綠在區區回收站和流動回收站愈來愈多，如果未來政府的資源回收配套措施做得更好，她們會考慮退場，「始終我們委員已一把年紀，現在搬搬抬抬都靠兩個義工，而且又很難招募新人幫忙」。小組亦在向環保署申請智能回收箱和智能廚餘回收桶。Jane對退場有點保留：「我們有點掙扎，比如我們塑膠是分7類，但環保署的大方向是只分兩類，膠樽和非膠樽（其他塑膠）。」

中大城市研究課程主任伍美琴上周在本報撰文指，垃圾徵費是刪除「垃圾」這個概念的重要一步，審視垃圾有其成本，長遠必須建立循環經濟；不同城市的經驗證明，徵費對減少垃圾量和改變市民行為，有顯著效果。灣景花園的環保5人組已示範，當由上至下實施的政策，遇上由下至上的民間實踐，減廢將不再是負擔，而是凝聚社區的一步。

（大圖答案：樽身是2號膠，噴頭樽蓋是混合材料，包含5號膠和金屬彈弓）

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 梁景鴻

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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