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1.8億長焦攝力發功 HONOR「AI鷹眼」自動捕捉動感一刻

【明報專訊】近年手機的拍攝功能本來已經進步神速，直逼專業相機；當2024年人工智能（AI）走進手機世界後，部分廠商將之應用於手機拍攝上，帶來更多有趣玩法。新推出HONOR Magic6 Pro進一步強化「AI鷹眼相機」，vivo V30 5G則有「AI柔光環」，究竟是實用功能還是噱頭？

HONOR最新旗艦手機Magic6 Pro（機價$7499起），跟今年一眾Android大作一樣，內置了Snapdragon 8 Gen 3處理器，所以支援更多AI功能。Magic6 Pro將之融入相機系統，強化AI鷹眼相機功能。當拍攝高速移動的主體時，手機會智能偵測場景和主體動作，自動調整曝光和快門，用家只需按着快門掣，系統便會自動捕捉一閃即逝的畫面，遠離「鬆郁矇」，可謂拍攝寵物、小孩的神器。

權威相機評測榜登首

AI鷹眼其實是上代已有的功能，不過Magic6 Pro的硬件提升令這個功能更能盡情發揮。今代機背依舊是3主相機系統，主鏡及超廣角鏡依舊為5000萬像素（主鏡頭換上F1.4-F2可調光圈），但遠攝換上1.8億像素、F2.6光圈、1/1.49吋感光元件的2.5倍長焦鏡，無論像素與入光量都有大幅提升。而在權威相機評測機構DXOMARK的評分榜中，Magic6 Pro更以158分高踞榜首，壓倒HUAWEI、iPhone等大廠手機。

「任意門」識別信息推薦App

Magic6 Pro的另一個新AI功能是「HONOR任意門」，通過AI識別語言、圖片等信息，為用家自動推薦合適的應用程序。舉例來說，當你拍攝照片後，點選照片拖向屏幕右側，系統便會估計你想分享圖片，在右側顯現facebook、WhatsApp等程式；如果你在一段文字中點選某間餐廳名，右側「任意門」則會顯現google map等。這一切都毋須用家額外操作，令手機操作體驗更加順暢。

6.8吋屏幕播HDR影片細膩

硬件方面，HONOR Magic6 Pro第二代納米微晶玻璃，通過瑞士SGS五星防摔認證。6.8吋曲邊屏幕支援1600nits全局和5000nits HDR峰值亮度，播放HDR影片時畫面細膩動人。手機內置了5600mAh第二代青海湖電池，支援80W有線和66W無線快充；配合自家E1芯片，低溫環境下一樣有良好的續航力。記者利用Geekbench 6跑分，單核心取得1368分、多核心5304分；安兔兔則取得大約170萬分數，跟大部分旗艦手機接近。●

HONOR Magic6 Pro／Magic6 RSR規格

系統：Android 14

熒幕：6.8吋2800×1280像素AMOLED

處理器：Snapdragon 8 Gen 3

內存／儲存空間：12GB／512GB、16GB／1TB、24GB／1TB（Magic6 RSR）

鏡頭：5000萬像素主鏡頭F1.4-F2、5000萬像素超廣角鏡頭F2、1.8億像素長焦F2.6

自拍鏡頭：5000萬像素F2

網絡：5G／Wi-Fi 7／藍牙5.3／NFC

體積：162.5×75.8×8.9mm

重量：229g（玻璃版本）、225g（素皮版本）

售價：$7499（12GB／512GB）、$8999（16GB／1TB）、$11,999（HONOR Magic6 RSR）

查詢：3579 8099（HONOR）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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