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日式porcelarts 瓷器上拼貼繁花

【明報專訊】眼前雅致的瓷器，花紋亮麗，有高貴的、脫俗的、可愛的，統統讓人賞心悅目。這是日本流行的皇家陶瓷彩繪（porcelarts），利用日本彩釉轉印技術，在潔白瓷器印上精美圖案，經高溫燒製後顏色特別亮麗，不易褪色，適合製作餐具和藝術品。

精美的瓷器餐具向來得女士歡心，趁着母親節，不如帶媽媽一起參加porcelarts工作坊，通過親手製作陶瓷彩繪，認識這門工藝背後的原理和歷史文化。

日本陶瓷一向予人典雅脫俗之感，精巧彩繪圖案透出細膩工藝與生活詩意。陶瓷繪畫有多種技術，在無釉瓷器上着色的稱為「釉下彩」，在施釉燒成後繪製圖案並再次燒製的稱為「釉上彩」。但無論是釉下彩還是釉上彩，對於沒有經驗的陶瓷初哥來說，要徒手繪圖當然非常困難，就算是專業的陶瓷師傅，要大量製作相同設計的陶瓷也太費時。轉印技術便是將印有圖案的「轉印紙」貼在已燒成的瓷器後再次燒製的一種技巧，簡化製作過程。

圖案轉印白瓷燒製 不易褪色

皇家陶瓷彩繪的porcelarts一詞是porcelain（陶瓷）和art（藝術）的結合，屬於日本瓷器藝術，主要使用日本彩釉轉印技術將精美的圖案轉印在白瓷上，然後再入窰以800℃高溫燒製24小時。瓷器上的圖案經過高溫燒製後顏色特別亮麗，不易褪色，能夠製作日常的餐具或藝術品珍藏。在日本更設有專門協會，所有教授皇家陶瓷彩繪的導師須考取牌照。Moon Rock創辦人Carman Ng就親自飛往日本學習，並獲得日本皇家瓷器彩繪協會的導師資格認證。

18世紀末英國掀「轉印」潮 輾轉傳日本

這種彩繪圖案轉印（貼花）技術最初稱為decalcomania，是將雕塑和裝飾轉移到瓷器上。此前在陶瓷上複製彩繪圖案的主流方法是使用雕刻銅板轉印圖案，並用於製作各種工藝品，包括金屬、玻璃和陶器。瓷器轉印技術起源有多種說法，在1740年代意大利的Doccia瓷器工廠便採用了範本裝飾生產小量瓷器，並飾有釉下藍色轉印圖案；後來英國伯明翰多名雕刻師和印刷商對瓷器轉印深入研究，第一個申請轉移印刷專利的是居住在當地的愛爾蘭人，將琺瑯上印刷的裝飾反過來印刷在陶瓷上。早期轉印的顏色是紫色、棕黑色或橙色，後來白底藍色成為主流。至18世紀末，瓷器轉印技術在英國掀起熱潮，隨後傳播到荷蘭、比利時、法國，再到日本。

技術複雜 轉印紙需多色塊拼接

雖然「轉印」看似簡單，但背後的原理和技術頗為複雜。大約1888年，日本美濃地區（現在的岐阜縣南部）陶器工業已大量用到銅板雕刻和紙樣繪畫複製圖案，後來畫家小栗國次郎從神戶商會拿到了德國製造的陶瓷轉印紙後，研究開發並生產轉印紙。早期的日本瓷器轉印使用「陶紙」，由於需在陶瓷上作曲面轉移，紙張需要有一定強度、吸水和印刷性能，因此使用由麻等相對堅固的纖維製成陶紙，而非木漿。當時的轉印方法是先在紙的表面塗上松香和明礬，然後以銅板印刷固定油墨，之後將紙貼在無釉陶器，塗上肥皂作為隔離材料，用刷子將紙壓在瓷器上，再將紙質部分洗掉，只留下圖案。

Carman表示，時至今日，瓷器轉印是把印刷圖文轉貼到瓷器，經窰中高溫烤燒後，印墨中的顏料轉化成彩釉，而轉印紙會完全燃燒變成氣體消散，不留下灰粉，故不會影響彩釉顏色。現時的轉印紙主要採用網板印刷製造，網的粗糙度決定油漆厚度。

轉印紙印刷使用的油墨不同一般印刷油墨，一般彩色印刷是用上黃、紅、藍、黑4色，而陶瓷塗料是透過燒製顯色，當它們堆積起來時會發生化學反應，而非顯現原來的顏色，故陶瓷轉印紙需採用專色、專板、專印的多色塊拼接，而非採用色料疊印。單是一朵紅花，為了表現花瓣上不同明暗層次，便可能用到3種釉彩色料，並不是簡單以紅和黑疊印而成，彩色的圖案更可能用上10多種色套印。

 Carman解釋，現時的轉印紙主要由高吸水性的紙製成，上面塗有特殊膠水，圖案被印刷在這種極薄膠膜，當浸入水中，膠水溶解，圖案便能從紙上剝離，轉貼於已上透明釉的白瓷。經800℃燒成後，圖案便會固定在瓷器上，日常使用不褪色，目前大多數彩色餐具都是用這種印刷方法繪製。

2小時工作坊 輕鬆DIY快靚正作品

簡化的製作過程，令大家可以輕鬆做出精美瓷器。日本人亦把它發展成一種興趣手作，三五知己或親子一起製作。Carman笑言：「簡單到6至80歲，只要懂得使用剪刀，基本上就能夠完成高質又令自己滿意的作品。」比起大家想像中的陶藝課程，既要拉坯又花費長時間，皇家陶瓷彩繪可形容為「快、靚、正」。工作坊大約2小時，首先選擇杯、碟、茶壺、清酒瓶等瓷器，再挑選心水的轉印貼，沾水約30秒後貼在陶瓷上。轉印貼的款式有過百種，花卉、動物、線條、可愛人物、字母等圖案五花八門。她店內的轉印貼都是從日本協會選購而來，難以在坊間買到。「協會有過千款圖案，由不同設計師創作，所以不懂繪畫的人也可以做到有設計感的作品。」大家可隨個人喜好自由拼貼，選用3、4種轉印紙配搭，製作出來的陶瓷風格百變。如果有選擇困難症的朋友，最好預先構思設計概念，或事前找一些參考圖片！適逢母親節，Carman建議將媽媽的名字或心意放在瓷器上，就可以作為禮物送贈。

Moon Rock

地址：炮台山炮台山道9號C1地舖Studiall

費用：母親節工作坊$1000/2位（每人可選1件白瓷及1張轉印紙）

查詢：5262 5270

IG：@moonrockhk

文：陳真紀

模特兒：Joanna、Candice

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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