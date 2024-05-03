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開眼 大都會文藝誌

【倫敦】電子零件創作藝術

【明報專訊】本來這個月打算為一個獨立展覽空間做專訪，然而計劃總是趕不上變化，現在必須延遲到下個月了。那麼這個月寫什麼好呢？

上周末本着陪皇后出巡的心態去了英國東南端的海邊小鎮Hastings，作為一個觀光旅遊景點，本來我以為那裏的舊城區會是那種充滿咖啡廳、古董店、書店之類的慢活風小鎮，就算有畫廊，都會是那種非常商業的類型。而事實上以上的東西它全都有。然而，在那裏竟然讓我遇見一個很想介紹的展覽，而且是一個我一直很猶豫要不要寫的主題。

Hastings Contemporary目前展出的Eregata እርጋታ，是來自埃塞俄比亞藝術家Elias Sime的個展。因為非洲是很多二手、或被淘汰的電器的集中地，因此藝術家利用他在雜貨市場蒐集到的電子零件例如電線、電路板、鍵盤等，以編織、拼貼等手法創造裝置藝術及雕塑。仔細觀賞作品，能感受到藝術家用了很長的時間、很多的思考來把這些材料和諧地聯繫起來（簡稱：手作的溫度……？）。利用這些讓人生活變得飛快的物件作為原料，卻使用接近民族工藝的手法來慢慢創造出作品，這種衝突正是我覺得這個展覽非常有趣的地方。

毋須執著強調文化底蘊

展覽亦讓我聯想到一個很想寫，卻有點難帶到的主題。大學的時候，我們每周都會有「crit」，基本上就是班上每個學生都會展出一件作品，然後所有同學與教授會一起來評鑑。而宗教或民族主題的創作總是最容易陷入那種「你會這樣說是因為你不懂」的死胡同裏面。確實，這些作品的鑑賞門檻較高，因為如果觀眾不了解該文化或宗教的基本資訊，很多時候根本無從解讀。然而，作為創作者，特別是對於當代藝術，過分執著這些元素，或總是本着「我要強調我的民族文化」的想法來創作，會讓藝術家變得「匠氣」，想要說的東西會被這些文化符號所壓倒。

雖然有些理想主義，但是我一直認為藝術家不需要想辦法強調自己的文化底蘊，因為這些符號早已是人成長過程的一部分，Elias Sime的作品就是不錯的例子。他沒有要做文化風格的藝術，亦不是以埃塞俄比亞的民族藝術作為靈感，藝術家想說的純粹是他自己對於科技，以及對材料的想法。然而，在他的作品中，不需要文字加持，都能感受到一種來自非洲的視覺元素。

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦，畢業於Central Saint Martins）

個人網頁：michael-cheung.com

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