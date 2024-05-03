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開眼 大都會文藝誌

【紐約】在博物館織布

【明報專訊】去年，藝術與設計博物館（Museum of Arts and Design）透過一個朋友，問我是否可以為正在籌備的展覽安裝一台織布機。這樣的工作機會少見，我當然高興地接受。最近，這個名為Sonya Clark：We Are Each Other（我們是彼此）的展覽開幕，我每周兩天在展館工作，教訪客織布。

Sonya Clark是美國非裔藝術家，探討的主題非常當代美國，關於種族、非裔可見度、重述歷史等。跟織物作品一般可歸類為視覺藝術不同，她的作品更像觀念藝術，從概念生發出各種實體呈現，只是她恰好選擇了布料、頭髮等媒介。

我工作相關的織布項目，屬於她的「Monumental Cloth, The Flag We Should Know」（巨大的布，我們應當知曉的旗幟）系列。在美國，大部分人能認得出Confederate Flag（邦聯旗），也就是在南北戰爭中南方聯盟所用的紅底藍叉旗。這支旗在現今美國依然偶爾會出現，常常帶有種族歧視的意味。對於這段歷史，Sonya Clark另闢蹊徑——既然這場戰爭是南方輸了，為什麼不拿他們投降的那面旗來紀念呢？她選擇了南方投降所用的白布，通過各種重現，包括將其放大到震撼人心的大小、邀請訪客織布等形式，引發觀眾思考內戰及延續至今的種族問題。

Sonya Clark這些選題興趣當然跟她的家庭背景有關。她是二代移民，父母來自加勒比地區的島國。她個人的教育履歷也跟美國社會的變化緊密相關。1985年，包括Maryland Institute College of Art（馬里蘭藝術學院）、School of the Art Institute of Chicago（芝加哥藝術學院）、耶魯大學藝術學院等在內的頂尖藝術院校，促成由Ford Foundation出資、專門支持有色人種視覺藝術家的獎學金項目（Philip Morris Fellowships for Visual Artists of Color）。這個項目支持了近200名亞裔、拉丁裔、非裔藝術家拿到純藝術碩士學位，Sonya Clark就是其中之一。另一著名非裔藝術家Nick Cave也是這個獎學金的獲獎者，他也是Sonya在芝加哥學習時的導師。可以說，社會潮流給了這一代少數族裔藝術家教育機會，也給了他們互相支持的網絡和後續職業發展機會。

當然，撇開這些沉重的社會議題，很多博物館的訪客來織布，純粹是受織布機吸引。這條歷史上重要的白布，實際上也就是一條普通的白色麻布華夫格廚房毛巾。我覺得博物館願意費這些周折，擺上一台織布機讓大家來嘗試，實在是一件功德。很多人跟我講，這是他們第一次見到織布機，興奮不已。例如，這周我遇到一名年近70的女士，她剛開始有些拘謹，擔心把織布機弄壞。後來我們開始聊天，我知道了她叫Martha，54年前從哥倫比亞搬到紐約，她帶大了兩個女兒，又帶大了她們的孫輩，最近終於「退休」了。她喜歡手工作品，常去博物館，但從來沒有機會自己嘗試，前幾年偶然看到一家織布工作室，可惜又關門了。我給她寫下了另外一家織布工作室的名字，跟她講，那也是我第一次學織布的地方。她很高興。這樣的相遇發生過不少次，誰知道這次嘗試會不會把她們引向更深處呢？

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約）

個人網頁：www.linqiqing.com

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