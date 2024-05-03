策展主題「野草」，來自中國小說家魯迅（1881-1936）的同名作品《野草》，是一部在1924至1926年期間創作的文集，抽象地描繪了他所面臨的個人和社會現實，又選擇用個體生命超然地面對制度、規則和權力。策展方向鮮明，並說明是一個「歡迎各類人士的三年展」。難度就在於實在太多來自世界各地的作品，大量的資訊迫在同一空間。一般觀眾應要花點心力才理解每一種語境吧。從美術館出來後，對我最有啟發的，竟是種在美術館門外那些可疑的雜草。問館員，他們說這並不是作品。

我們去了主要的3個展區，橫濱美術館、BankART KAIKO和黄金町バザール（Koganecho Bazaar）。在美術館看到香港藝術家Xper.Xr的作品《From "Tailwhip" (Losing my religion, Yokohama, 2024)》，展示了一系列他使用過的物件，並附有文字敘述。像一個個生字，一步一步拼湊成一個真實故事，也包括在香港的抗爭經驗。另外，在BankART KAIKO的歷史建築裏展出的，有2017年在香港成立的點印社。他們聚集和邀請不同朋友，包括外傭姐姐等，一起以版畫和DIY精神集體創作。

黃金町バザール展區有Art Center Ongoing 的展覽A Solitary Emotion。在電車架空路軌旁，經過了一間乍看似鮮果超市的店舖，原來就是展場。藝術家柴田祐輔定期把展場佈置成不同的地道店舖，使偽裝的街景持續轉換。店舖裏展出山本篤、和田昌宏、青木真莉子和地主麻衣子的作品。其中和田昌宏的裝置作品貫穿兩層，溶化冰塊的水流到地上被鑽開的穴，掉到下一層的一個熱爐裝置上，化成水花、煙和聲音。木屋裏充滿了像春天的濕氣和詩意。「離離原上草，一歲一枯榮。野火燒不盡，春風吹又生。」

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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