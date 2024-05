【明報專訊】花一個小時車程特意到橫濱看展覽。橫濱三年展由7個章節組成。展覽從「いま、ここで生きてる(Our Lives)」一章開始,描繪現代生活的現狀。「わたしの解放(My Liberation)」、「すべての河(All the Rivers)」聚焦藝術家的獨立想像、努力和行動,尋求在社會體系限制中最大化他們的個人影響力。接下來的3個章節「流れと岩(Streams and Rocks)」、「鏡との対話(Dialogue with the Mirror)」、「密林の火(Fires in the Woods)」探索這百年歷史和藝術家自身互相關聯的故事。