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Friday Planner：有色

【明報專訊】夏天為大地帶來雨水，天幕下的人灰灰暗暗。近日被擄走的色彩可以是藝術家的利器，德國藝術家Gerhard Richter筆下色彩並非點綴主題，本身就是主體。Richter創作受攝影啟發，他先從攝影照片找出所要色調，模糊地在畫布或版畫上再現照片中的「風景」。他另一種創作方式是排列不同顏色，形成類似顏色圖表，從Strip 927-2可見一斑。Richter跟愛爾蘭藝術家Sean Scully的作品在黃竹坑布朗畫廊「宇宙力場：格哈德．里希特與肖恩．斯庫利的未來圖想」共同展出，兩人成長背景亦極其相似，Richter親歷二戰跟戰後東西德分裂，Scully則在愛爾蘭最動盪的時間成長。日子黑暗，他們卻同是用色豐富的抽象主義藝術家。

從黃竹坑北上至中環，佩斯畫廊帶來美國藝術家Kylie Manning個展「劇變」。她童年在阿拉斯加和墨西哥各個地區成長，漂泊無根的經歷沒有遮蓋那些地方的獨特地貌和光影環境，後來成為Manning的靈感來源。她曾畫在阿拉斯加漁船上工作和在墨西哥衝浪，有時繪畫舊家庭照的影像，藉筆觸、色彩和光暗塑造「回憶的感覺」，人物看不出性別和名字，宛如幽靈，譬如她跟編舞家Christopher Wheeldon為紐約芭蕾舞團合作後創作《劇變（雙聯畫）》，在記憶中舞、舞、舞。

「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」《重慶森林》的阿武說，他買的鳳梨罐頭都在1994年5月1日過期，我們對《重慶森林》的記憶卻未過期。近日《重慶森林》修復重映，尖沙嘴iSQUARE 8樓更設免費主題展覽，有阿武的鳳梨罐頭。

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[開眼 藝述速遞]

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