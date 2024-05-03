Friday Planner：有色

從黃竹坑北上至中環，佩斯畫廊帶來美國藝術家Kylie Manning個展「劇變」。她童年在阿拉斯加和墨西哥各個地區成長，漂泊無根的經歷沒有遮蓋那些地方的獨特地貌和光影環境，後來成為Manning的靈感來源。她曾畫在阿拉斯加漁船上工作和在墨西哥衝浪，有時繪畫舊家庭照的影像，藉筆觸、色彩和光暗塑造「回憶的感覺」，人物看不出性別和名字，宛如幽靈，譬如她跟編舞家Christopher Wheeldon為紐約芭蕾舞團合作後創作《劇變（雙聯畫）》，在記憶中舞、舞、舞。

「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」《重慶森林》的阿武說，他買的鳳梨罐頭都在1994年5月1日過期，我們對《重慶森林》的記憶卻未過期。近日《重慶森林》修復重映，尖沙嘴iSQUARE 8樓更設免費主題展覽，有阿武的鳳梨罐頭。

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