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推開「墓穴中的美術館」 壁畫中穿梭唐代

【明報專訊】唐代是中國歷史上藝術與文化發展的黃金時代。伴隨20世紀中期以來陝西唐墓的發掘與修復，唐代壁畫穿越千年，重新走入視野，時人得以一睹唐人生活之風采。通過數碼高清印刷，唐代壁畫跨越山海，從長安來到香港，展現觀眾眼前。

唐盛行「事死如事生」

壁畫是一種古老而長壽的繪畫形式。早在距今近兩萬年前的舊石器時期，原始人類已經開始使用木炭、赭石、動物脂肪等作為顏料，在洞穴壁上畫出動物、幾何圖案及人類活動。目前最早的中國壁畫，發現於西漢梁王墓中，記載了當時的神話傳說、歷史故事及貴族生活。至唐代，政通人和，社會穩定，加上絲綢之路使西方文娛大量流入，壁畫題材變得更廣泛，繪畫技術亦達到空前水平。唐代壁畫成為研究唐代政治、社會、文化、生活的重要資料，亦是展示唐代藝術水準的代表之作。

上世紀五十年代以來，伴隨帝王墓與陪葬陵的發掘，「墓穴中的美術館」大門被推開，大量唐墓壁畫重見天日。策展人梁冠文（Davis Leung）解釋，唐代盛行「事死如事生」的殯葬文化，壁畫內容大多取材自墓主生前生活，「好似用手機cap圖」般生動鮮活地還原了唐代生活日常；這些壁畫「與唐代詩歌互相影射，彌補了唐代歷史圖像紀錄的空白」。「盛世壁藏」展品來自陝西省不同唐墓，有皇宮貴族，亦有官吏文人。展覽共設5個部分，介紹唐代都城建築、服飾特點、娛樂文化、科舉考試，以及唐墓壁畫的發掘保護。展廳亦設有VR體驗，觀眾戴上眼鏡，便可身臨其境與壁畫互動。

記錄青年打馬球身影

1300年如過眼雲煙，唐代壁畫搖身一變，成為風靡香港大街小巷的街頭塗鴉（graffiti）。從荷李活道吸引各國遊客「打卡」的彩繪唐樓，到旺角街頭隨處可見的「emo文字」，塗鴉反映香港人的生活狀態與香港青年的精神風貌。

無論是以塗鴉記錄市井生活，還是以壁畫描繪社會文化，年輕人的身影從未消失。早在1300年前，唐代青年便有和當代香港青年相似的娛樂生活。在是次展出的壁畫《胡人打馬球圖》中，兩名青年坐在馬背，一人馭馬奔騰，一人持杖擊球。這幅壁畫證實早在唐代，馬球運動便已風行。

梁冠文說：「唐朝是中國歷史上國力比較強盛的年代，到今時今日，中國人仍以『唐人』自居。如果想吸引青年人對中國古代文化產生興趣，可以從唐朝出發，激發青年人的自豪感。」展廳中，唐代青年策馬奔騰之姿在壁畫上栩栩如生；展廳外，「藝穗會=Arts+People」的塗鴉相映成趣。穿梭於歷史與現實間，觀眾與畫中人相約唐朝，共享青春。

盛世壁藏——唐代壁畫文化特展之遇見唐朝

日期：即日至5月17日（周日休息）

時間：上午11:00至晚上6:00

地點：中環下亞厘畢道2號藝穗會陳麗玲畫廊

詳情：reurl.cc/aqk357

文、圖：王梓萌

[開眼 藝述速遞]

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