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佛像形象 別番想像

【明報專訊】佛教藝術無遠弗屆。今期美藝客廳由本地藝術家石家豪坐鎮，他推介的展品是《釋迦牟尼佛立像》，這類早期佛像在香港少見。這尊展於慈山寺佛教藝術博物館的佛像源自犍陀羅貴霜王朝，高175厘米，輪廓分明，身披通肩袈裟，形貌如同常人。

就算不是佛教徒，總會見過佛像。佛像沒有既定造型，地域和時代造就多變形態。慈山寺佛教藝術博物館收藏的佛像時地跨度廣闊，翻查官網，除了犍陀羅貴霜王朝，還有出自中國北齊南宋明清、印度帕拉王朝、柬埔寨吉蔑王朝、日本江戶時期等，不勝枚舉。石家豪介紹的《釋迦牟尼佛立像》源自3至4世紀，據說犍陀羅是佛像發源地。犍陀羅是古代印度十六國之一，位於古印度西北部，即現今巴基斯坦北部與阿富汗東部一帶。該國曾遭希臘亞歷山大大帝統治，希臘雕塑藝術傳入當地，後來這種較寫實的技法應用於佛像製作。

佛教最初傳播時沒有實體形象，多用符號如佛足印象徵，直至犍陀羅製以人像呈現。石家豪指出，不同地方會根據當地人的臉，或憑想像製作佛像。他形容《釋迦牟尼佛立像》不似中國人想像的佛像，形貌較像印度人，「甚至乎有點歐亞混血的感覺」。認真細看，這尊佛像髮絲蜷曲，肉髻圓隆，臉形長圓，眼大鼻挺，衣褶立體，赤足站立，神態自然，極具古希臘神像色彩。

佛像其實不止具宗教功能，石家豪認為，大眾較少從藝術歷史角度理解佛教藝術，然而這是東亞的重要文化傳統。不過，他留意到近年本地文化風氣逐漸轉變，「香港雖然不是文化古城，但現時多了人去看歷史，譬如對舊香港很懷念」；博物館辦文物展多了教育角落和互動等配套，形式較以往活潑。文物歷史看似高深，但他說只要多看，大概會分辨到不同時地文物的風格特色，從中可發掘到小趣味。適逢本月15日迎來佛誕，不妨以另一番眼光觀賞佛像，寂靜中領悟。

（美藝客廳‧十三）

「客席策展人」簡介

石家豪，香港藝術家，畢業於中大藝術系。創作以中國工筆技法為基礎，發展出素描、油畫及拼貼等形式，內容涵蓋性別、人物、服飾等，反映本土文化。作品獲香港藝術館、M+等收藏。

慈山寺佛教藝術博物館

開放時間：上午10:00至下午1:00 下午2:00至5:00（周一休館）

地址：大埔普門路88號

網址：www.tszshanmuseum.org

註：須網上登記

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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