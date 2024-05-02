明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Local Mode

Life & Style

local mode：9歲小藝術家畫出可愛童真 小白鞋上的Taloha外星生物

【明報專訊】香港最近在各類評級機構的排名都出現倒退，作為港人當然不忍卒睹，覺得香港已經今非昔比。不過當看見如KIBO這個本地可持續時尚鞋履品牌，已經茁壯成長；或看見年僅9歲的藝術家Andre天真爛漫的作品，再加以兩者最近聯乘合作發放的正能量，的確可以將負面情緒稍為放下。《明報》life&style事隔兩年再次找來KIBO創辦人之一的Natalie Chow，告訴我們如何在逆境之中找到希望。

KIBO的核心價值是要將廢物重生，通過創新科技製造優質的再生皮革，並以此為原材料製作舒適耐用的運動鞋，這本身就是一個正向滿滿的使命。2年前我們訪問過KIBO創辦人之一的Natalie Chow，當時品牌正推出Apple Kicks純素皮革休閒鞋系列，是品牌繼Recycled Leather Kicks小白鞋後推出的第2個鞋款。來到今天，品牌不斷豐富自家產品，除推出令小白鞋生色不少的Shoe Talkers by Mohee鞋飾和彩色鞋帶等以作裝飾，還推出採用回收帆布製成的不用綁帶Recycled Canvas Slip-on再生帆布鞋、迎合厚底潮流的Apple Vegan（Mika）運動鞋，以及同樣厚底設計並於鞋身飾有色塊和回收塑膠網布的The Brooklyn運動鞋等。

品牌亦熱中與藝術家推出聯乘系列，之前曾與法國數碼藝術家The French Girl推出黃色之心限量版系列鞋履、T恤和帽子；又與新加坡時裝插畫家Grace Ciao推出以自然花卉插畫為亮點，包括鞋履、T恤和圖案絲帶的聯乘系列。以上兩位和品牌聯乘的女性藝術家，均經過一段時間的發展和擁有若干成就，但品牌的最新合作對象，卻是一名9歲的小朋友Andre，不禁令人好奇這次聯乘的來龍去脈。Natalie表示：「Andre的媽媽Yijia本身是我的客戶，她有次提議我找Andre合作。我心想這是個妙極的好主意，之前與KIBO聯乘的兩名藝術家的風格偏向女性化，Andre的畫風卻不一樣，不止小朋友會喜歡，亦很適合男女老少。」她補充：「我們將Andre的畫作套入新鞋款上，效果非常理想，聯乘就此一拍即合。」

住在Taloha Planet的外星生物

今年9歲的Andre雖然年紀輕輕，卻於不少繪畫比賽中獲得佳績，已經有3年畫齡的他，6歲時開始創作一個名為Taloha的角色，這次的KIBO×Taloha聯乘系列，就是將Andre的黑白單線畫作印在運動鞋上，一個是印上密密麻麻Taloha的男女裝款，另一個則是印有一個表情招積的Taloha並飾以網布的童裝款。在聯乘新品發布當日，看見Taloha像是擁有一條鋸齒尾巴的恐龍，問起Andre這個造型的創作靈感。「Taloha不是恐龍，他與家人住在Taloha Planet的Taloha Tower……」Andre一邊說一邊畫着圖畫解釋，完全不費力又流暢地畫了好幾張，創作能力甚高，之後他又專心為發布日的來賓（主要是一眾小朋友）「客製」親筆畫的運動鞋。Natalie替他進一步講解Taloha這個角色：「Taloha是具有對抗邪惡和傳播善意力量的外星生物，他們每個都擁有獨特的能力和性格。我認為Taloha向社會傳達的正面信息，與品牌使命非常契合。我希望社會能透過孩子單純的眼睛看待世界，相信內在善良和人性的美好。」Andre充滿童真的畫作，加上KIBO採用蘋果榨汁農場的農業廢棄物製成的素皮革運動鞋，兩者的結合發放一種清新的正能量，而且系列的部分收益會捐贈給母親的抉擇，為有需要的家庭帶來希望，令這次聯乘變得更有意義。

新品牌專門提供工作鞋和學童鞋

除了推出多個聯乘系列，品牌還有什麼其他發展？Natalie雀躍地說起：「我們推出了名為Light Treads的新品牌，專門提供工作鞋和學童鞋，它們均以再生皮革等環保物料製成。」她續稱：「事緣有酒店找我們為其員工購置制服鞋，於是我們便着手研究，發現酒店員工需要長時間站立，有的又需要進出廚房或爬高爬低，可能兩三個月就會消耗一對鞋。我們推出的新品牌便是首個以環保物料製的工作鞋，能大大減輕對環境的影響，它們好看耐穿又易打理，還有防滑防油的鞋底和設有矯形鞋墊等功能。」Natalie稱會將Light Treads擴展到航空和醫護業界，亦會與醫生合作，進一步向足健功能方向進發。她認為：「香港人對環境保護愈來愈重視，今次的聯乘系列得到很多有心人支持，而KIBO在向大眾灌輸環保理念之餘，更要提供美觀和舒適的鞋履，才能得到更多人的認同。」●

品牌名稱：KIBO

成立日期：2020年

品牌概念：每雙鞋子與顧客踏出的每一步，都承載着對美好世界的憧憬與希望。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

其他：另有個別款式設有童裝，尺碼由EU 24-34

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □市集 ■其他： 實體店寄賣、快閃店

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：產品採用高端環保物料製成

查詢：KIBO https://kibo.eco

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕local mode 環保 時尚 可持續發展 藝術家 休閒鞋 Emporio Armani

上 / 下一篇新聞