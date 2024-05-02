local mode：9歲小藝術家畫出可愛童真 小白鞋上的Taloha外星生物

KIBO的核心價值是要將廢物重生，通過創新科技製造優質的再生皮革，並以此為原材料製作舒適耐用的運動鞋，這本身就是一個正向滿滿的使命。2年前我們訪問過KIBO創辦人之一的Natalie Chow，當時品牌正推出Apple Kicks純素皮革休閒鞋系列，是品牌繼Recycled Leather Kicks小白鞋後推出的第2個鞋款。來到今天，品牌不斷豐富自家產品，除推出令小白鞋生色不少的Shoe Talkers by Mohee鞋飾和彩色鞋帶等以作裝飾，還推出採用回收帆布製成的不用綁帶Recycled Canvas Slip-on再生帆布鞋、迎合厚底潮流的Apple Vegan（Mika）運動鞋，以及同樣厚底設計並於鞋身飾有色塊和回收塑膠網布的The Brooklyn運動鞋等。

品牌亦熱中與藝術家推出聯乘系列，之前曾與法國數碼藝術家The French Girl推出黃色之心限量版系列鞋履、T恤和帽子；又與新加坡時裝插畫家Grace Ciao推出以自然花卉插畫為亮點，包括鞋履、T恤和圖案絲帶的聯乘系列。以上兩位和品牌聯乘的女性藝術家，均經過一段時間的發展和擁有若干成就，但品牌的最新合作對象，卻是一名9歲的小朋友Andre，不禁令人好奇這次聯乘的來龍去脈。Natalie表示：「Andre的媽媽Yijia本身是我的客戶，她有次提議我找Andre合作。我心想這是個妙極的好主意，之前與KIBO聯乘的兩名藝術家的風格偏向女性化，Andre的畫風卻不一樣，不止小朋友會喜歡，亦很適合男女老少。」她補充：「我們將Andre的畫作套入新鞋款上，效果非常理想，聯乘就此一拍即合。」

住在Taloha Planet的外星生物

今年9歲的Andre雖然年紀輕輕，卻於不少繪畫比賽中獲得佳績，已經有3年畫齡的他，6歲時開始創作一個名為Taloha的角色，這次的KIBO×Taloha聯乘系列，就是將Andre的黑白單線畫作印在運動鞋上，一個是印上密密麻麻Taloha的男女裝款，另一個則是印有一個表情招積的Taloha並飾以網布的童裝款。在聯乘新品發布當日，看見Taloha像是擁有一條鋸齒尾巴的恐龍，問起Andre這個造型的創作靈感。「Taloha不是恐龍，他與家人住在Taloha Planet的Taloha Tower……」Andre一邊說一邊畫着圖畫解釋，完全不費力又流暢地畫了好幾張，創作能力甚高，之後他又專心為發布日的來賓（主要是一眾小朋友）「客製」親筆畫的運動鞋。Natalie替他進一步講解Taloha這個角色：「Taloha是具有對抗邪惡和傳播善意力量的外星生物，他們每個都擁有獨特的能力和性格。我認為Taloha向社會傳達的正面信息，與品牌使命非常契合。我希望社會能透過孩子單純的眼睛看待世界，相信內在善良和人性的美好。」Andre充滿童真的畫作，加上KIBO採用蘋果榨汁農場的農業廢棄物製成的素皮革運動鞋，兩者的結合發放一種清新的正能量，而且系列的部分收益會捐贈給母親的抉擇，為有需要的家庭帶來希望，令這次聯乘變得更有意義。

新品牌專門提供工作鞋和學童鞋

除了推出多個聯乘系列，品牌還有什麼其他發展？Natalie雀躍地說起：「我們推出了名為Light Treads的新品牌，專門提供工作鞋和學童鞋，它們均以再生皮革等環保物料製成。」她續稱：「事緣有酒店找我們為其員工購置制服鞋，於是我們便着手研究，發現酒店員工需要長時間站立，有的又需要進出廚房或爬高爬低，可能兩三個月就會消耗一對鞋。我們推出的新品牌便是首個以環保物料製的工作鞋，能大大減輕對環境的影響，它們好看耐穿又易打理，還有防滑防油的鞋底和設有矯形鞋墊等功能。」Natalie稱會將Light Treads擴展到航空和醫護業界，亦會與醫生合作，進一步向足健功能方向進發。她認為：「香港人對環境保護愈來愈重視，今次的聯乘系列得到很多有心人支持，而KIBO在向大眾灌輸環保理念之餘，更要提供美觀和舒適的鞋履，才能得到更多人的認同。」●

品牌名稱：KIBO

成立日期：2020年

品牌概念：每雙鞋子與顧客踏出的每一步，都承載着對美好世界的憧憬與希望。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

其他：另有個別款式設有童裝，尺碼由EU 24-34

銷售點：■實體店 ■網店 □IG store □市集 ■其他： 實體店寄賣、快閃店

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：產品採用高端環保物料製成

查詢：KIBO https://kibo.eco

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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