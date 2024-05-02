beauty：做好防曬+食物攝維C 美白內外兼顧

夏天是個陽光明媚的季節，很多人也喜歡戶外活動例如到沙灘暢泳，享受太陽帶來的熾熱氣息。然而陽光中的紫外線對皮膚造成的傷害絕對不容忽視，除了曬黑、曬傷外，還有可能導致黑色素生成，讓膚色變得暗沉不均，並出現色斑等問題。亞洲人的膚色偏黃，含有較多黑色素，容易在受刺激或陽光照射下產生黑色素沉澱。做好美白工夫，除了能提亮均勻膚色，也能淡化瑕疵及預防斑點。

每隔2小時補塗防曬霜

太陽的紫外線是皮膚色素沉澱和黑色素生成的主要原因之一，故防曬是夏天美白的關鍵。除了選擇具備足夠SPF值的防曬產品，外出時亦應每隔2小時重新塗抹防曬霜，尤其是在接觸水後更要及時補塗。佩戴帽子、太陽眼鏡和穿長袖衣物，也能提供額外的保護，降低紫外線對皮膚的傷害。適當的清潔工夫和保濕也是夏天美白的關鍵步驟，選擇溫和的潔面產品，可去除皮膚表面的污垢和雜質；保持皮膚水分則能防止皮膚乾燥和暗沉，保持皮膚水潤和彈性。

多喝水少壓力 保持皮膚明亮

美白產品在夏天不可或缺，選擇含有美白成分的產品，如維他命C、熊果素或草本提取物等成分，有助減少黑色素生成，淡化色斑和均勻膚色。除了外部保養，內部的飲食和生活習慣也對美白有重要作用。飲食中攝取豐富維他命的食物，能夠促進皮膚的健康和美白。多喝水亦有助排毒和保持皮膚水潤。此外，良好的睡眠和減壓也是維持皮膚健康的重要因素，可減少壓力對皮膚的負面影響，有助保持膚色均勻和明亮。要達至美白效果，是一個漫長的過程，需要持之以恆的努力和耐心，再加上良好的護膚習慣和適當的產品，便可以展現出明亮、均勻膚色。●

doctor's note：美白產品淡斑 需持之以恆

市面上有很多聲稱具備美白功效的護膚品，但使用這些美白產品是否真的可以令皮膚變白？皮膚及性病科專科醫生陳厚毅表示：「若當中的科研成分安全及證實有效，再加上持之以恆使用，的確有助減淡斑點、提亮暗沉的膚色。」他指出維他命C、熊果素、胎盤素、果酸、葡萄糖苷、麴酸等，均是具備美白效果的成分，而產品中美白成分的含量，當然會影響美白的效果。他同時強調，要達至美白效果，除了使用美白產品外，亦必須配合防曬產品，才可避免產生黑色素。

激光、彩光美白帶有風險

那麼醫學美容又有哪些美白方法？陳厚毅表示：「例如激光、彩光美白或果酸美白，都能夠去除皮膚中的黑色素，消除皮膚暗黃、色斑等，將皮膚內的色素氣化和擊碎，讓皮膚顯得白皙。」不過他提醒大家當中或帶有風險，「過程中除了會感到痛楚，亦有可能因激光能量使用不當，導致燒傷皮膚，出現疤痕」。

良好的小習慣可以令皮膚變得愈來愈好，陳厚毅指出充足睡眠、做好防曬工夫，都有助告別暗沉的膚色。他亦建議可從飲食入手，例如士多啤梨、菠蘿、奇異果等都蘊含豐富的維他命C，能夠預防紫外線對皮膚造成的傷害、抑制黑色素生成，還能增強皮膚抗老化能力。●

■陳厚毅醫生

皮膚及性病科專科醫生、醫管局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授，香港醫學會會董。

查詢：Caudalie 3974 6121（銅鑼灣希慎廣場店）

Guerlain 3188 5039（K11 MUSEA店）

Kiehl's 2111 4032（ifc店）

mtm labo 2921 2791（置地廣場店）

Sisley 3758 4161（K11 MUSEA店）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com