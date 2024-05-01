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得獎佳釀 馬瑟蘭、小芒森品種表現優秀 中國葡萄酒走向國際顯潛力

【明報專訊】早前澳門永利渡假村舉辦首屆「永利臻典——中國葡萄酒大賽」，邀請中國200間葡萄酒酒莊參加賽事，參賽作品多達700款，對中國葡萄酒業來說堪稱史無前例。評審陣容亦非常「豪華」，27位評審中分別有7位葡萄酒大師（Master of Wine）及3位侍酒大師（Master of Sommelier），賽事認受程度大增。經過今次賽事，發現中國酒莊選用外國酒莊較少使用的葡萄品種：如馬瑟蘭、小芒森等，表現出眾，要將中國葡萄酒推上國際舞台，指日可待。

作為評審之一的法籍葡萄酒大師朱利安（Julien Boulard）認為，今次大賽應該是全球最大型的中國葡萄酒評選。操一口流利普通話的朱利安，自2003年已定居中國，至今已品飲過千款中國葡萄酒，非常熟悉中國葡萄酒業的發展歷史，他不諱言數年前曾有編寫中國葡萄酒指南的打算，但因成品良莠不齊打消念頭。經過今次大賽，他見到中國酒莊整體的釀酒技術進步很大，使用的葡萄品種亦愈來愈豐富，絕對有利在國際舞台佔一席位。

中國葡萄酒大賽 「馬瑟蘭」大放異彩

今次大賽跟其他葡萄酒評選賽事一樣，會為合乎評分資格的作品頒發金（95至100 分）、銀（90至94 分）、銅（85至89 分）獎外，還特設「永利臻典獎」、「卓越品種獎」及「產區冠軍獎」3大類別，以及「年度最佳中國葡萄酒」終極大獎，共23個特別大獎，只供獲評為金獎的作品競逐。翻看得獎名單，記者發現有9個大獎竟由較少外國酒莊選用的葡萄品種如馬瑟蘭（Marselan）、小芒森（Petit Manseng）及蛇龍珠（Cabernet Gernischt）奪得，特別是「年度最佳中國葡萄酒」及近年備受注目的寧夏產區最佳葡萄酒兩項大獎，更同由長和翡翠酒莊出品的珍藏馬瑟蘭2021囊括。朱利安說：「這都在我意料之中，尤其是馬瑟蘭和小芒森。近幾年這兩個品種在中國風土一直表現優秀，其次是很少有其他國家（的酒莊會選擇）種植並釀造單釀的馬瑟蘭紅酒；除了法國西南部以外，小芒森也是極少見的品種。某程度上，這兩個品種還有很大發展空間，而中國釀酒師意識到這些品種有助於他們與國際上其他產品區分，自然將注意力放在它們身上。」

朱利安在2019年取得葡萄酒大師的論文主題，便是「探索中國馬瑟蘭在國際舞台上的潛力」。「簡單來說，如果你拿中國的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）給國外消費者品嘗，無論好壞，他們自然而言會把中國赤霞珠跟他們更熟悉的赤霞珠如美國納帕谷（Napa Valley）、法國波爾多（Bordeaux）、澳洲瑪格麗特河（Margaret River）等比較。」他說馬瑟蘭紅酒相對上沒有特別出色的地區，所以中國馬瑟蘭有望成為這個品種釀製而成的紅酒國際參考標準。「就像南非有皮諾塔吉（Pinotage）紅酒和白詩南（Chenin Blanc）白酒，新西蘭有黑比諾（Pinot Noir）紅酒和長相思（Sauvignon Blanc）的白酒，中國或可以馬瑟蘭紅酒和小芒森白酒聞名於世」。

馬瑟蘭紅酒 酒體濃郁

香港的葡萄酒專家劉偉民（Ronny）亦是今屆賽事評審，他認為馬瑟蘭在賽事中脫穎而出，某程度上與中國多個釀酒區的氣候條件有關，以山東產區為例，以往酒莊主要種植赤霞珠，因為它是法國流行品種，估計較易市場接受，但由於沿海地區日照不足且雨水多，病害風險大，令赤霞珠較難在合適時機收割，釀製的葡萄酒亦帶草青味，「相反馬瑟蘭就沒有這個問題，而且釀出來的紅酒酒體濃郁、顏色亦夠深，類似法國波爾多出產的紅酒，很適合在中國市場銷售」。

雖然賽事結果令人驚喜，但兩位專家均認為中國葡萄酒產業還有很多問題需要面對，朱利安說最需要克服的是定價問題，「目前來說，中國葡萄酒的市場零售價不夠親民，連中國普通消費者都消費不起。要讓中國葡萄酒名聲在外，需要先讓本地消費者認可自己生產的葡萄酒」。Ronny則認為中國的氣候為釀酒帶來限制，特別是寧夏產區，「當地的冬季雖然凍，但因為天氣乾燥，所以不會落雪，而落雪對種植葡萄非常重要，冬季有雪覆蓋葡萄藤，便可為葡萄藤保溫及提供水分，沒有雪，葡萄藤有可能被凍死」，因此當地酒莊必須在冬季前挖泥將葡萄藤埋土保護，除了會提高釀酒成本，對葡萄樹成長也不太好，他表示寧夏沒有老葡萄樹，在釀酒方面便有較大局限。不過，Ronny說這始終是氣候問題，既沒有解決辦法，唯有嘗試其他方法補救，例如有酒莊嘗試將不同葡萄混種種植，希望培養出較耐旱或可抵禦多雨氣候的品種，他謂中國葡萄酒業還有一段頗長的路要走。●

六道菜配得獎葡萄酒

為配合今次中國葡萄酒大賽，永利渡假村旗下兩間酒店──永利皇宮及永利澳門內多間餐廳在5月推出「美酒佳釀」品鑑套餐。其中永利皇宮剛於今年獲米芝蓮一星的粤菜廳譚卉，推出搭配多間得獎酒莊作品的套餐，包括連奪4獎的長和翡翠珍藏馬瑟蘭2021。餐廳主廚譚國鋒曾獲《黑珍珠餐廳指南》2023年度主廚獎項，擅於將二十四節氣與粤菜結合，挑選時令食材入饌，餐單菜式每半個月轉一次，帶來新鮮感。●

譚卉「美酒佳釀」六道菜品鑑套餐

每位：MOP$2638（另收加一）

訂座：https://bit.ly/4d5clwN

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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