Watch News：31款色彩腕表 每日一故事

每款腕表有特別名字 代表各自故事

例如Sportbunt款腕表配搭松綠色分鐘環、金黃色外圈和深紅色小秒針盤，設計風格與品牌腕表設計師深愛的GDR運動服如出一轍，同時也讓人聯想到1970年代的時尚、奧運五環以及青葱活力的感覺。以Lemonbiscuit命名的表款，設計則源自品牌一名鐘表匠敬重的叔叔最喜歡的點心：檸檬餅乾，以奶油色表盤配搭淺黃色分鐘環，這名表匠和叔叔一直秉承製表傳統，用心製造最精美的機械時計。系列每款腕表均限量175枚，各款定價$18,100，向品牌發源地Glashütte的175年製表歷史致敬。東方表行最近亦香港獨家引入此限量系列，喜歡Nomos Glashütte簡約設計的朋友，不要錯過。●

查詢：2577 1332

文：張曉冬

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