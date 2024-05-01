明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

上海直擊 賽車手與時間競賽 F1 Alpine車隊腕表誕生

【明報專訊】腕表與賽車之間從來都有着緊密連結，前者記錄時間，後者則征服時間。上月中舉行的Formula 1 中國大獎賽是疫情以來首次復辦，也是中國大獎賽20周年，瑞士獨立製表品牌H. Moser & Cie. 特別在比賽城市上海舉行活動，發表跟Alpine Motorsports賽車隊合作的Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition腕表！記者直擊上海F1賽事之餘，也同步感受腕表的高端精準和創意。

賽車追求的激情、速度、技術以及分秒必爭的態度，與腕表記錄和把握時間關係密切，兩者均與時間競賽。腕表的製作過程亦跟汽車引擎和外形設計一樣，蘊含各種高超的科學和技術，兩個領域均以創新、極速、精準為出發點，故不少品牌也選擇跟賽車單位合作。

H. Moser & Cie.（下稱Moser）最新的合作是聯乘Alpine Motorsports賽車隊，兩個與「時」並進的品牌合作推出聯乘表款。Moser 行政總裁Edouard Meylan，和品牌共同持有人、MELB Luxe Subsidiaries 行政總裁Bertrand Meylan同時現身上海，跟 Alpine F1 車手 Pierre Gasly攜手發布Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition腕表。Pierre Gasly說：「雙方在高端科技方面也掌握一定的技術，兩者合作自然能夠互惠互利。今次推出的腕表只是兩個單位合作的開始。在賽車場上，我們總是追求更準確、更快的時間，這也是對細節的追求，跟腕表也是一樣。」

自家研發機械零件 優勝之道

Moser早在1828年由Heinrich Moser創立，近年在Meylan家族發展下再度復興。雖然規模不大，員工只約90人，至今卻研發了18款原廠自產機芯，每年生產約3500枚腕表。其子公司Precision Engineering AG主力開發、設計和生產可用於機芯的擒縱系統，令品牌成為少數能自家製作擒縱系統和游絲等零件的腕表品牌，並同時供應給其他合作企業。創立於1955年的Alpine則曾改裝 Renault 賽車，打造成20世紀其中一款最具代表的拉力賽車。雙方均自行研發和製作機械零件，正是令成品比其他腕表或賽車優勝的原因。

持有 Moser 的 Meylan 家族本身亦與 Alpine 淵源匪淺，Edouard和Meylan的父親Georges Henri Meylan不僅擁有Alpine汽車，也曾駕駛Alpine賽車征戰賽場。今年2月正式開始的合作，進一步加強兩者之間的連結。

圓柱形游絲 製作時間傳統10倍

「我是在參加F1不久、約5年前開始收藏腕表，當時有機會到瑞士，了解更多關於腕表背後的機械和故事，發現當中有很多共同之處，而且腕表與車的價格也差不多！」Pierre Gasly笑說，自那時開始收藏經典表款，例如Cartier Tank、Audemars Piguet Royal Oak 等。對於今次推出的Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition腕表，他表示特別喜歡其鏤空的設計：「因為能夠看到機芯運作，當中的機械元素。」Streamliner 系列的名稱和曲線從高速列車汲取靈感，表廠去除多餘部分製成鏤空表盤，多角度展現機芯的精密結構。腕表搭載HMC 811自動機芯，其正面及背面均完全鏤空，配搭大型鏤空金色擺陀。

腕表焦點是表盤6時位置的1分鐘飛行陀飛輪，配有圓柱形游絲，展現專業技術。源自18世紀的圓柱形游絲當時常見於航海天文鐘，垂直向上圍繞擺輪軸心的頂端，具有朝同心圓擺動的優點，令走時更精準。圓柱形游絲製作複雜，每條圓柱形游絲均由手工塑形，製作時間是傳統游絲的10倍。12時位置設有半透明的弧形小表盤，呼應藍寶石水晶鏡面的曲線，並用上Moser和Alpine Motorsports的招牌藍色，採用清澈弧形尖晶石製成，加工難度極高。腕表正面沒有任何標誌，僅在背面鐫刻品牌名稱，強調其純粹的極簡外觀。時標覆以Super-LumiNova夜光塗層，時針及分針附有Globolight物料，即使在夜間也能輕鬆讀時。腕表選用模仿織布表帶紋理的藍色模壓橡膠表帶，舒適而不失精緻質感。

腕表和賽車同樣追求快和精準，但除了追求更快的比賽時間，Gasly笑說希望每天能有多1小時私人時間：「F1車手需要將自己100%的精力都投入到賽事之中，包括事前訓練、和團隊的預備、比賽後恢復、飲食控制等，也要犧牲和家人朋友等相處時間。如果每天有多1小時，我想我有100件不同的事情想做，留一些時間給自己和身邊重要的人！」●

查詢：2526 6122

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]

相關字詞﹕陀飛輪 腕表 賽車 H. Moser Formula 1

上 / 下一篇新聞