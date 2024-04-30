幸福拼圖：一家人的幸福時光

筆者也有舉辦市集的經驗，那是一個遊玩及購物並重的周末市集，當中有不同類型的公眾參與，常見的當然有情侶或親子，但也見過三代同堂一齊前來。讓我們最高興的是看見在場參與的，都是充滿歡樂的面孔，當中有些故事十分深刻，在這裏也想跟大家分享一下。

孩子盡情玩樂 創造美好回憶

遊戲攤位區是孩子最愛之一，那裏的氣氛十分熱鬧，常常也會傳來義工的歡呼聲，為完成挑戰的孩子鼓掌。但我們也發現，有時候家長比孩子更投入，當小朋友努力地挑戰遊戲時，有些父母會為孩子打氣，有些父母會與孩子擊掌，更多的是為子女拍下遊戲時的情况，那些都是美好回憶。

當中有一個小妹妹，嚷着爸媽帶她到2樓場區的落地玻璃。當她抵達時，便走到其中一張特大貼紙前，那是插畫師筆下的可愛卡通湯圓，女孩露出充滿童真的笑容，這除了把團隊的心融化，也讓父母雀躍地用手機把那笑顏記錄下來。

家長偷閒獨處 為子女準備驚喜

記得遇過一名女士，她在兒童活動區附近問工作人員︰「這個活動現場可以報名嗎？」看見她牽着一個小男孩，便問他：「弟弟你今年幾歲？」弟弟剛好符合年齡，加上現場名額還未滿，也就順利地參加了工作坊，他走進活動區，找了一張椅子坐下，活動便正式開始。

看見兒子安頓以後，那名媽媽便走向手作市集區，她這裏看看，那裏看看，轉眼便消失在人群當中。不久之後，又再發現這名媽媽的身影，她在某個攤檔選購首飾，而手上也拿着不少戰利品，看來十分滿足。

當她回來把兒子接走時，從袋子拿出幾件小手作送給他，兒子也就更快樂了，原來在購物過程中，媽媽除了滿足自己，也一直想着孩子，最後這對母子踏着輕快的腳步離去。

每當我們想起這些家庭，每個成員臉上的笑容，也會覺得一切準備也是值得的。

我在想，家庭市集就是這麼一回事，除了購物，還有很多可以創造美好家庭時光的元素，而且對大人及小朋友同樣重要。一方面孩子可以盡情玩樂，也讓家長有空間放鬆一下，享受個人時間；另一方面，又有機會讓一家人一起體會幸福的感覺，記錄溫馨的家庭時光。

今年我們的團隊也會繼續舉辦「Homeland」家庭市集，轉眼間已經來到第三年，但我們的初衷並沒有改變，仍然希望透過這個市集讓公眾好好享受家庭時光，實踐「最緊要一家人」的理念，提升香港家庭對家庭幸福的重視。

■行市集，最緊要一家人！

5月25至26日，不妨與家人一起前往PMQ（元創方），參加家福會「Homeland」家庭市集，共度一個歡樂的下午，把幸福儲起來。

詳情：bit.ly/3xOBFH0

文：黎國健（香港家庭福利會社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]