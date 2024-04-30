教大GPS：「悅讀」不止閱和讀

要培養幼兒「悅讀」好習慣，家長的角色相當重要。有別於在學校的小組或大班閱讀，家長可與幼兒在熟悉的家中親子共讀。親子共讀是建立「悅讀」好習慣的第一步。注意的是，共讀並非指父母理解圖書的內容並朗讀文字，而是以書本內容作為媒介，與子女聊天。談話內容可環繞故事情節，或由故事衍生的生活經歷。在這些親子溝通的過程中，語言的輸入（聆聽理解）及輸出（說話回應）亦同時發生，從而促進幼兒的語言發展。

當成人與幼兒談論書中的人、事、物，幼兒會將圖像連結自身經歷，逐漸自行思考書中內容，開始探索故事情節。這就是建立「悅讀」的第二步。

當幼兒從親子共讀享受閱讀的樂趣，就會因好奇或自娛等原因，主動尋找圖書閱讀，這便是「悅讀」的第三步。

與子女互動 助建閱讀能力

「悅讀」是有進程的，並非單次閱讀便能達到。最重要是家長和子女在閱讀時的互動和溝通，讓子女享受箇中樂趣，逐漸有思考地閱讀，建立自行閱讀的能力。閱讀能力是受認知發展所影響，一般來說可分為5個層次，分別是理解故事內容、直接推斷故事情節、整合並理解故事、評價故事內容及創意閱讀。愈高層次愈涉及思辨能力與創意能力，而不止聚焦在理解能力上。因此，家長先要幫助幼兒學會閱讀，即是理解書中內容、推斷故事中的情節，繼而協助幼兒從閱讀中學習，發展思辨和創意能力，例如評價故事、由故事延伸的創意活動等。

按年紀選材 圖畫對幼兒最重要

在培養幼兒閱讀習慣方面，不同年齡階段各有不同需要，筆者有以下建議：

0至2歲是建立閱讀能力的準備期。心態方面，父母和幼兒的共讀時間毋須計較時長，最重要是享受與幼兒溝通和互動的樂趣。選材方面，圖書宜有較大及鮮艷的圖畫，故事結構簡單，即使沒故事亦可。互動方面，父母可以將圖畫命名，甚至模擬叫聲或動作，增添趣味。

3至4歲是幼兒建立閱讀能力的基礎階段。幼兒透過與父母對談逐漸理解及推斷故事內容。因此，父母可選擇情節重複的圖書，鼓勵子女猜想後續情節。

4至6歲是建立閱讀能力的進階期。幼兒透過與父母對談，進一步理解、推斷、整合及評價故事內容。父母更可延伸至不同的創意活動，例如︰寫一封信給作者、探索生活中的事物。選材方面，可選擇情節豐富的圖書。

與幼兒親子共讀，圖畫仍是述說故事的主要途徑，文字只是輔助，更重要的是家長懂得為不同成長階段的幼兒選材，一同享受「悅讀」的樂趣。

文：羅傑瑩（香港教育大學幼兒教育學系高級講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]