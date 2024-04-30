故事拼盤：等待的智慧

慣了什麼都要快，要調慢，比學快更難，因為要改變的，不是行為，而是心態。

在剛過去的復活節長假裏，心裏就是為一些家事而心煩，急想為困惑多時的難題快快尋得出路。就這樣，內心嘀嘀咕咕了好幾星期。

隨遇而安 欣賞身邊風景

有一個周日，家人去看雜技團，而我因曾看過，不想再看，便決定在場外等。漫長的兩小時表演如何打發好呢？還好表演場地就在大商場旁邊，商場內有公共休憩空間，好讓我可以喝喝咖啡、看看書消磨時間，亦希望一段me time時光可以整理一下近來焦躁的心情。

我到咖啡店排隊買咖啡，大概是周日緣故，店內人手不多，水吧只得一名咖啡師，但排隊的卻有兩三名顧客，其中一個是白髮斑斑的婆婆。婆婆以現金付款，但因行動不便，從錢包掏出錢幣，再逐一點數也得花上數分鐘，那咖啡師不但沒半點不悅之色，還很有耐性地幫她數錢。在婆婆之後，還有一名男顧客，再之後就是我。

待了10來分鐘後，終於輪到我了。我點了大杯裝Americano，準備付款時，那咖啡師微笑說，為感謝我耐心等候，只收取普通杯裝價錢。突如其來的優惠，驚喜得教我一時不懂反應，因為在英國，等候是常態，是生活一部分，根本不用什麼獎賞。

呷着那杯「特惠」咖啡時，我心定多了。「凡事都有定期」，這是頭腦上所相信的真理，只是感受上跟不上理智，每每在等待未知的過程裏，除了急，還是急，因而錯過在等待的途上一切擦身而過的風景。有些風景會是個適時的提示，提示你我欲速則不達的道理，倒不如換個隨遇而安的心情。

不急不緩 展現該有姿態

我想起近期自己很喜歡的英國繪本Apple and Magnolia裏的小女孩。小女孩家的後院栽上兩棵大樹：一棵是蘋果樹，另一棵是玉蘭花（這些都是英國人愛種的物種）。愛幻想又充滿愛心的小女孩有天忽發奇想，覺得兩樹相隔有點遠，於是想將它們拉近。小女孩想盡方法，譬如自織長頸巾，掛在兩樹樹枝上，又掛彩燈，希望以一己之力將兩樹連起來。家人們說她癡人說夢，然而小女孩沒有放棄心中的想望，扭盡六壬，但結果仍不似預期，餘下可以做的，只有等。

冬去春來，兩樹默默地成長了，樹梢竟靜靜地連起來。某個春日午後，小女孩發現她的願望成真了！

3、4月正是英國的花季，遍地百花吐艷，櫻花、鬱金香、野菊、藍鈴花……我家鄰居正好跟故事主角一樣，栽了一棵玉蘭花樹，大大朵的花兒紅粉菲菲，猶如給大地淡掃清雅宜人的脂胭，美不勝收。與天地一期一會的玉蘭花樹，大概深明大自然自有的生命節奏，不急不緩地定時展現該有的姿態，比人類常為世俗事務焦躁心煩，顯然更有等待的智慧。

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]