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副刊
Happy PaMa 教得樂 第499期

Happy Pa Ma

窗邊的小荳荳：不再小的荳荳 （上）

【明報專訊】暑假結束，小荳荳升上六年級，自覺長大了不少。與其他男同學相比，算是較早「飈高」，與個子最小的同學相比，足足高出兩個頭。終於不用再被女同學取笑為「矮仔」。

去年的男班主任移民去了，今年換來了一個溫柔的女教師，還是頗漂亮的。小荳荳和班上的男同學議論紛紛，太好了，不用再被有「地獄鬼見愁」之稱的男班主任整治，還來了溫柔養眼的女教師，今年的畢業班生涯應該可以過得開開心心了！女同學們則憂心忡忡，眼前的班主任，太柔弱了吧！怎可能壓制得住一班作惡多端的男同學？今年的課都不知道該怎樣上好了。

不滿班主任如媽媽般囉唆

果然不出女同學所料，男同學見到教師溫柔美麗，大都放肆起來。小荳荳喜歡這個班主任，所以最初還算是自律的，有時也會當起班上的正義警察來，幫班主任維持秩序。但是慢慢地，小荳荳發現教師講課的節奏特別慢，便再也忍耐不住，失去了耐性。「這裏剛才不是已講過了嗎？怎麼又重複呀？當我們是稻草人沒有腦袋嗎？」「這題實在太容易了吧，為何要講解5分鐘，恐怕全班都沒有一個同學不懂這道題吧？不要再浪費我的時間了！」班主任看到原本自律認真的小荳荳上課變得沒精打采，提不起勁，十分着急，便開始加倍留意及不時提點他。這下可不得了，小荳荳最討厭媽媽囉囉唆唆，現在學校裏的班主任也變成了像媽媽一樣。天啊！世界末日了！煩死人了！

放學回家，小荳荳的心情非常不爽。晚飯時，媽媽的囉囉唆唆又來了。媽媽對爸爸夾餸時餸汁老是滴在桌上感到不滿，說爸爸沒有為小荳荳做好榜樣。爸爸一臉不以為然，繼續一言不發一口一口地吃着晚飯。媽媽見爸爸沒有反應，轉換對象，對小荳荳囉唆起來了：「吃飯怎麼沒有把碗端起來？怎麼不夾菜 ？怎麼沒有坐直……」

媽媽「好言相勸」 爸爸情緒爆發

小荳荳的反感頓時以倍數飈升，情緒一下子壞到透頂，快要爆發了。料不到的是，爸爸比他的爆發點更低，率先爆發起來。爸爸以近乎歇斯底里、極不尊重的語氣，大聲呼喝着媽媽：「你講夠了沒有？一天到晚罵這罵那，一家人就不可以在飯桌上好好吃一頓飯的嗎？」媽媽從容不迫，沒有發脾氣，慢條斯理地說：「我哪裏有罵你們呢？我這是好言相勸，提點一下，不然將來小荳荳在外跟人吃飯，人家還會說他沒家教呢！你當爸爸的也要留意啊，為孩子作好榜……」

話沒說完，爸爸聽到這裏就更憤怒了，出盡全身的氣力大聲叱喝媽媽：「夠了！收聲啦！」說畢便丟下了碗筷，飯也不吃就奪門而出，乾脆離家出外了。小荳荳被爸爸嚇了一跳，也沒有心情繼續吃。放下碗筷，便回到了自己的房間。

他一夜沒睡好，翌日早上，回到班房，心情早有點煩躁。同學們嗅到了壞脾氣的氣味，都不敢惹他。第一節課開始了，剛好是班主任的課，她在黑板上寫了幾道題目。其實昨晚的功課，就只有最後一題比較難 。班主任開始講課了……「 什麼？老師！不是吧！你要由第一道題開始講解？」小荳荳在心裏嘀咕着，情緒同時也在迅速升溫。「怎麼不問問我們有誰不會啊，我敢保證，班上大部分同學都會叫你別講了！」小荳荳像前一晚一樣，反感頓時以倍數飈升。爸爸昨晚大聲叱喝的情景立刻就呈現眼前，小荳荳……（下回待續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]

相關字詞﹕親子筆陣 徐區懿華 窗邊的小荳荳

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