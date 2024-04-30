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副刊
Happy PaMa 教得樂 第499期

Happy Pa Ma

半職爸爸：兒童腦和成人腦

【明報專訊】最近看到一本書，名為《青少年使用說明書》（黑川伊保子著，時報文化出版，2024年），談到兒童腦和成人腦；大體而言，兩者以14歲為界限，但是在14歲前後，約有兩三年過渡期，這正好亦是一般人所說的青春期。

簡單來說，兒童腦較敏感，吸收力強；成人腦遇到新事物，則會從過去記憶抽取相類經驗，而加快做決定或採取行動。成人腦可以更快保護自己免受重大傷害，代價卻是失去了許多新鮮體驗的快樂。成人腦操控下，許多人遇事，第一個反應就是：「這個嘛，不就是那個嗎？我告訴你，這沒有什麼特別……」

簡言之，就是很快給反應，很快有結論，換句話，亦是種種不饒人的「武斷」。

走向「武斷」 罵人太快同情太少

青少年的腦，夾在兒童腦和成人腦之間，按作者說法，就好像電腦硬件升級和軟件未更新的交接期，出現驚濤駭浪，失控失靈，一點也不足為奇。如果家長一早理解，青少年階段，一個人就會自自然然出現這種或那種狀况，到時就不會手足無措，或者過度反應。

家長應該明白，青少年腦內這場風暴，早晚都會發生，遇到孩子無端擺臭臉，未必是孩子做錯事，也不是父母做錯事，總之，為了適應成人腦，青少年就會如此，多愁善感，借故惱怒，家長無法開解，只能默默理解。青少年的「腦風暴」必然來臨，而家長必須在那場狂風暴雨之中，學會泰然自若，處變不驚。青少年時期，脫離全面吸收狀態，走向「武斷」，對於成人「唯恐沒有教精你」的種種命令式語言，尤其反感。

當成年人的腦愈來愈「成人」，我們就會變得愈來愈武斷。別人講一句話，話還未說完，你兩秒不用，就否決這否決那，批評這批評那，命令人做這命令人做那，好像天神下凡，世事都給看透；但是，事實上，這種嘴臉固然讓人討厭，但也是人腦發展下來的結果。許多成年人根本不知道，自己有「武斷」這個問題。我們待在成年人的世界愈長，遇到的挫敗就愈多；我們遇到的挫敗愈多，大腦就愈會把教訓記住；我們愈把教訓記住，就愈會把失敗的經驗放到類似的處境，然後在電光火石之間，在沒有真正明白一切之時，急不及待說出決絕、傷人而且不一定正確的話。

總是看見「不善」的老師

「你再打機，眼睛就廢了！」「你再不收拾房間，沒有人會喜歡你！」「你再不讀書，將來注定乞食！」「你這是什麼臭臉！也不問問誰養你？」

自己也是成人，有一個成人腦，年紀愈大，愈會不自覺流露：老子是對的，你少不更事，懂什麼！可是，儘管自己「好事多為」，教訓別人，恬不知恥；可是，看到別的同類（即是成年人） ，一本正經，大言炎炎，直斥別人犯錯，卻總是替他們感到難為情，頗有「羞與為伍」之感。孔子說：「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」

與大人為伍，有時照鏡，總是看見——「不善」的老師。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]

相關字詞﹕親子筆陣 張帝莊 半職爸爸

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