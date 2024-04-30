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副刊
Happy PaMa 教得樂 第499期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：爸爸不缺席

【明報專訊】上回提要，可愛的朋友懷孕了，遠方的我決定稍稍整理媽媽筆記分享（包括失敗體會錄），聊作賀禮。這裏繼續——

育兒路上，孩子的爸是最重要的伙伴，但伙伴關係是要經營的。聽不少媽媽說，對於孩子的爸，沒期待比有期待好。這些媽媽非常能幹，把親職一手抓，但同時壓力爆表，邊做邊抱怨。缺席爸爸固然可恨，但不少卻是在日復日的挫敗中累積無力感，繼而放棄的。媽媽的契機在最初——容許自己懶惰一點點，伴侶多參與一點點。

媽媽容許自己「懶惰」

說穿了，孩子在媽媽肚皮下成長，喝的奶水由媽媽供給，在親職路上一定比爸爸起步得更早也更投入。對於落後中的伙伴，最好多讚賞少嘮叨，鼓勵他們一步步追上來。尤其是那些你看不過眼的小節，像是他把孩子抱太久了、不抓緊睡眠時間這些，只要對健康成長無大礙，不妨看輕點。育兒是一輩子的協作，用力過度既苦了自己，也會把孩子的爸愈推愈遠。

偷懶還有另一個重要的理由，就是留力經營自己。這個「我」可以有很多不同的面貌：職場上的，運動場上的，山水之間的，拿着相機的，投入服務的……總之是你珍重的那個「我」。保有這一塊自己，不會剝削孩子的媽媽，反而令媽媽的內涵更豐沛精彩，也更自在從容。我們常說，每個孩子都是獨特的，卻總是忘了說：每個媽媽都一樣獨特。如果世上只有溫柔媽媽這一款，也太無聊了。

柔韌的紐帶

找一個你和孩子都愛的方式結連，可以是音樂、運動、魔術，或者任何東西，讓它成為柔韌的紐帶，長長久久地連繫着。我們的方式是閱讀。當孩子還是小嬰兒的時候，我們便抱進懷裏共讀；隨着他們長大，閱讀世界載進更多奇思妙想、武俠科幻、喜怒哀樂、歷史哲思……到後來，大家讀的愈來愈不一樣，甚至來到一個（希望只是暫時的）階段，只見手機不見書。然而，即使繪本名字都記不起了，共讀的親厚早已烙在大腦之內某個潛藏的大海當中。我是這樣深信着。

初心要常回顧。看孩子呱呱墮地，我們祈求他們健康快樂地成長。只是後來的我們，總是健忘。我們擠進長龍中輪候幼稚園報名表格，在升小放榜告示板前握拳滴汗，在書桌前督促孩子抄寫到半夜，在書展拖着篋橫衝直撞搶購補充練習……同一時間，孩子眉上的鎖愈來愈重，離「健康快樂成長」愈來愈遠。外頭要追趕的實在太多，我們都要儲點不跟大隊的勇氣，最好多找幾個勇敢的朋友，同行壯膽。

最後，請有心理準備：我們栽下的都是神奇種子，沒有人能寫包單說它們最後會長出什麼。努力過了，便要對自己寬容，同時保持從容，繼續期待：以後他們一定會長出屬於自己的精彩。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第499期]

相關字詞﹕親子筆陣 小學雞媽媽 蘇美智

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