荷事荷地：荷蘭人是語言天才？

電視播英語劇集 從小「浸泡」學習

事實上，荷蘭文與英文有很多相似的地方，例如receptie（英文reception）、appel（英文apple）；加上荷蘭人從小就開始接觸英語，例如電視會播放英語原音的電影或劇集，然後配上荷蘭文字幕。這種「浸泡式」的方法意味着荷蘭的小孩在學習英語的過程中，可以更自然地融入，英文自然成為荷蘭人日常生活中的一部分。即使他們groep 7（小五）才正式由教師教導英文，而真正從書本學習，就要到中一的時候，但英文並沒有難倒他們。如我的小兒子由於在中學揀選了雙語教育（ TTO，tweetalig onderwijs），因此除了基本的荷蘭文課外，所有課目都以英文為主，並且每年都會有一星期到國外交流實習。今年學期初，他就去了英國倫敦寄住當地的家庭，學習他們的文化。

初中開始必修法德文

除了學習英文，從中一開始，法文也是必修課程。到中二的時候，還要學習德文課程。倘若學生成績優異，長大後想成為專業人士如律師或醫生，還要學習古文如拉丁文（Latin），又或希臘文（Greece）。而學習法德兩種語言是基於荷蘭大部分學生都懷着出國留學、工作的夢想；加上法德文是鄰近國家一般使用的語言，荷蘭人經常到鄰國度假，且他們認為荷蘭是國際化都市，因此這些外語自然是必修課目。

近年有一些中學更開始提供普通話課程，再加上波蘭、土耳其、摩洛哥等地的移民，因此在荷蘭一人能說流利的多國語言已經是非常普通的事情呢。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]