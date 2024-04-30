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Happy PaMa 教得樂 第499期

Happy Pa Ma

親子筆陣．蒲公英教室：運動與學習相得益彰

【明報專訊】運動有益身心，而提升學生運動量亦成為近期教育界的焦點。也許是因為看到疫情後學童身體狀况大不如前，加上學生沉迷手機遊戲和電玩，運動時間過少，教育局愈加重視學童的體能及精神健康，例如檢視小學呈分試機制，討論會否加入體育科分數，亦於今年向學校撥款15萬元，推動校內體育發展，並推動MVPA60策略，提倡學生在一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。雖然學生課業繁重，但平衡學習與運動時間，鼓勵他們多做運動，對提升學習表現確有顯著效果。

1.提高記憶力

家長常向筆者訴說煩惱，指子女溫習時常常「過目即忘」，難以牢記學過的知識，而運動正能改善這個問題。根據哈佛大學醫學院的一項研究，運動會刺激身體的生理變化，促進生長因子產生，亦會提高大腦功能，尤其是與記憶相關的海馬迴，藉此提高小朋友的記憶力，增強學習能力。

2.增強專注力和注意力

筆者校內不乏專注力弱的學生，上課時總是難以集中精神專注上課。教授約翰．瑞迪（John J. Ratey）在《運動改造大腦》一書指出，運動能夠刺激正腎上腺素與多巴胺的分泌，尤其是體力結合腦力的運動，例如武術，能提高注意力。因此，筆者鼓勵學生在小息期間多活動，如在操場打籃球、玩紅綠燈等遊戲，除了促進學生間的互動外，亦可提升專注力，迎接下一堂課。

3.改善情緒

相信不少人聽過運動能讓人快樂這句話。的確，筆者常常遇到一些脾氣大或情緒起伏大的學生，而他們往往在運動時，情緒變得穩定起來，原因是運動能令人產生內啡肽和血清素的分泌，讓人痛苦消失，減少壓力，產生愉快的情緒，心情變得穩定。因此，多運動能讓小朋友減少學習壓力，增強正面情緒，以更好的狀態學習。

4.鍛煉毅力

學習往往為孩子帶來壓力，透過運動提升其抗壓力及解難能力，亦是一個應對壓力的好方法。在運動期間，小朋友難免會遇到困難，例如長跑和體能訓練時遇到的身體不適、受傷、艱辛的訓練過程、應對賽事的壓力、比賽落敗，而這些「機會教育」正好讓小朋友面對挫折，磨練小朋友的意志，培養堅毅不屈的精神，在面對學習困境時仍能保持積極的學習態度。

在小朋友成長路上，家長往往只着重子女的學業，忽略了孩子的身心靈健康。運動正是一個好途徑，除了鍛煉小朋友的體魄，還能改善他們的學習表現及心理質素。讓我們一起改變日常生活，增加與子女一同運動的時間，培養運動好習慣。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第499期]

相關字詞﹕運動 親子筆陣 黃偉立 蒲公英教室

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