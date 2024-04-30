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Happy PaMa 教得樂 第499期

Happy Pa Ma

活動推介：流動書展船 書海中遨遊

【明報專訊】小朋友，準備好展開一場奇妙的閱讀之旅嗎？一艘載滿了逾2000種書籍的「望僕號Doulos Hope」將於5月登陸香港海港城，帶領小朋友在書海中遨遊，探索知識的海洋！

書堆尋寶 船上歎啡

「望僕號Doulos Hope」不僅是一艘船，更是一個移動的書店，由德國的非牟利慈善機構「好書共享」協會（GBA Ships）營運，旨在向世界各地的港口城市分享知識、幫助和希望。船上有着不同類型的英文書籍，包括小說、科學、藝術、宗教、烹飪、運動等，應有盡有，還有各種各樣的紀念品。書籍價格亦較實惠，無論是大人還是小朋友，相信都能找到自己喜愛的寶藏。

除了書籍，船上還有一個「希望咖啡店」。在這裏，大小朋友可以品嘗到美味的食物和飲品，享受悠閒的時光，並且有機會和來自世界各地的船員聊天交流。這艘船約100名船員全屬義工，來自超過25個國家，各擁有不同的背景及經歷，小朋友可聽聽他們的航海故事，了解他們在船上的生活點滴，拓寬視野。船員亦會在船上舉行一系列的文化表演節目，如舞蹈、音樂和戲劇表演等，為到訪者帶來更豐富的體驗。有關是次活動詳情，可留意官方Instagram及facebook的公布。

■流動書展船「望僕號 Doulos Hope」

日期：5月4至26日（逢周一休息）

地點：海港城海運大廈

費用：$20（12歲以下兒童及65歲以上長者免費參觀）

fb：Doulos Hope

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第499期]

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