明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第499期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：置身大自然 最緊要「識玩」

【明報專訊】這個4月，天氣反覆無常，不是連續數天狂風暴雨，便是又熱又焗，儼如炎夏。某個周末，我在近30度的高溫下，走進錦田採訪童迷香港藝術計劃「動戲大地藝術節 再翅飛飛」工作坊，那天雖然沒有猛烈的太陽，但在戶外站十幾分鐘，已有輕微中暑的感覺，攝影師更是未開工就已經大汗疊細汗。

小朋友落田工作 用心學習

工作坊設於Seeds Lab內舉行，那裏有一間小白屋，以及一遍田野和草原，小朋友有時在屋內上戲劇課，有時落田工作。田野間活動固然沒有冷氣，就是小白屋，也只有電風扇降溫，不過，小朋友卻似乎沒有受到高溫的影響，只見他們每個環節都用心學習和聆聽，即使午膳時間，也選擇圍繞小白屋跑來跑去或者玩捉迷藏，不願坐定定乘涼，個個都玩到臉頰紅通通的，彷彿都是興奮心情的印記。

只要「識玩」 人也變得自信

難怪計劃負責人甄詠蓓指這個活動，目的是希望讓小朋友重新「識玩」，明白縱使身處大自然，也不難尋找到簡單又好玩的東西。她相信，只要「識玩」，人也會變得有自信、有熱情，就算成長上遇到問題，也更容易懂得如何解決。既然如此，那爸媽們就要毋懼任何天氣，多帶子女到郊外走走，發掘大自然更多好玩點子！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第499期]

上 / 下一篇新聞