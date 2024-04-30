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美味入饌：薑黃點止煮飯 也可做拿鐵朱古力麵條

【明報專訊】薑黃一般作為印度菜及東南亞菜的香料，只屬配角而已，真正讓薑黃成為主角的菜式是薑黃飯，而當中最為港人熟悉的是「印尼黃薑飯」（Nasi kuning）。位於荃灣路德圍的回味無窮印尼餐館，對薑黃飯的做法十分講究。店主洪先生分享這是媽媽流傳的食譜，將新鮮印尼3年薑黃搗爛再擠汁，並與香濃椰漿拌勻。將薑黃椰漿逐少加進連同斑蘭等香料煮好的白飯中，慢慢拌勻，「不能心急一次過加太多，否則會變苦澀」。拌勻後的薑黃飯再蒸煮10多分鐘，薑黃味四溢，黃色更加鮮明。薑黃味滲進每粒飯之中，米粒黏糯，香而不嗆不澀，非常出色。店內還有配料豐富的Nasi Kuning Istimewa，「我們出名多肉，有雞翼、巴東牛肉等」，這裏的薑黃飯獨樹一幟，值得大家一試。

印度餐廳亦有供應薑黃飯，但做法跟印尼不同，其特色是混進許多香料，乾身和香料味濃。KOL新德莉莉分享，印度家庭薑黃飯的做法簡單，煮飯前加入小量薑黃粉拌勻即成。至於視薑黃為superfood的西方，則有黃金奶（golden milk），本地素菜餐廳Root Vegan更推出薑黃拿鐵。售賣各式薑產品的「好夠薑」，亦推出黃金暖心茶，以荔枝窩天然薑黃為基礎調配成印度風味秘方香料，在家搭配牛奶，可製作出薑黃版Masala Chai。

烹調薑黃 1克就夠

「本地種植」負責人Katie希望通過創作更多新派摩登薑黃美食，推廣薑黃。早前她在大館「花見大館」活動小試牛刀，推出「噢椰！薑黃拿鐵」、黃金卷、含有薑黃的小丸子。同時出售一些合作產品，例如找協助自閉症人士就業的本地社企星星堂代工，製作薑黃中式掛麵；亦有由本地朱古力品牌Dedicated Chocolate主理製作薑黃白朱古力，團隊指經反覆嘗試製作出薑黃味朱古力，特色是薑黃味道突出卻不澀，互相平衡。Katie指未來亦會在其他市集陸續推廣更多薑黃美食，她亦分享烹調薑黃的小貼士，薑黃分量只需少許約1克已足夠，否則味道偏苦。●

本地種植 LoCoFARMS

網址：hk.pinkoi.com/store/locofarms

Dedicated Chocolate

網址：dedicatedchocolate.com

好夠薑

網址：verygingerhk.com

回味無窮印尼餐館

查詢：2499 3288

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