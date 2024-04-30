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本地薑黃粗壯味溫和 入饌染布護膚瓣瓣掂

【明報專訊】早前記者因病入院，印象最深刻是千奇百趣的醫院餐，例如某天早上，健康助理端來一碗黃澄澄的薑黃粥，令記者大開眼界。面前的薑黃粥味澀且嗆，實在難以下嚥。薑黃這食材，在西方世界中被視為superfood，中醫典籍也記載有活血祛風等效用。究竟如何把它用得其法？找來本地農夫、餐廳主理人，教你如何食用薑黃。

薑黃（turmeric），是薑科（Zingiberaceae）熱帶草本植物Curcuma longa的根莖，《食物與廚藝：蔬‧果‧香料‧穀物》（Harold McGee著）指印度或在史前已開始種植，歷史悠久。薑黃表皮呈啡色，有短的叉狀分枝，根莖呈圓柱形等形狀，不辣但嗆，苦澀中帶點泥土味。在香港比較常見的是黃薑黃及紅薑黃，前者薑肉呈深黃色，後者偏橙紅色。

黃薑黃肉呈深黃 紅薑黃偏橙紅

薑黃用途廣泛，可作食物、香料、醃料、衣物天然染料、天然食物着色香料，在印度也用作護膚品及面膜原材料等，本地品牌「好夠薑」亦推出薑黃水凝美肌面膜、黑糖薑黃潔面泡泡等護膚產品。東西方都認為薑黃有保健作用，例如印度及東南亞人，便相信薑黃有助提升抵抗力，印度KOL新德莉莉Newdellily分享，小時候媽媽會為她和弟弟製作熱薑黃奶，「（媽媽）相信（飲了薑黃奶）會令抵抗力強些，不那麼容易生病」。回味無窮印尼餐館負責人洪先生則憶述在新冠疫情期間，印尼當地許多人都爭相購買薑黃。在中國，薑黃亦可作中草藥，明代李時珍的《本草綱目》提及薑黃「兼入脾，兼治氣」。近年歐美將薑黃視作superfood，認為可抗炎等。

薑黃在印度及東南亞還帶有喜慶的含意。印尼人會吃薑黃飯來慶祝生日、開張、喬遷等喜事。新德莉莉表示，印度人結婚前1、2天，會舉行一個名為haldi before marriage儀式，當日準新人都穿上白色衣裳，雙方親友會分別把薑黃粉、油和奶拌勻成薑黃抹醬，塗抹在男方或女方的身、頭和手部，寓意去除不好的事，「祝福新人成為pure的人步入婚禮，結婚後開開心心，（人生）有一個新的chapter」。

比肉薑粗生易種

我們在街市常買到原塊薑黃和粉末，原產地大多來自印度或東南亞。其實香港亦有種植高質的薑黃，位於荔枝窩的永續農業實驗農場便是其一。「我們從一些本地農場取了薑黃，於2015年開始種植，大約2017年頭售賣薑黃片、薑黃粉等加工品。」荔枝窩永續農業實驗農場及食農創新品牌「本地種植」負責人戚曉麗（Katie）說。

在農場正收割薑黃的農夫英姐指，「薑黃比肉薑粗生，易種些」。薑黃在一般沙壤土地種植，貪其排水能力好，其「天敵」之一是大雨，容易淋壞。薑黃通常農曆新年後落種，在4至5月發芽，6至7月開花，12月至翌年1月有收成，每年收成約500至600公斤。靚薑黃較粗壯，薑皮平滑，無蟲孔。而本地薑黃亦較東南亞的粗大，嗆味較弱，澀味較少，整體溫和細膩，黃色更鮮明。

Katie表示，農場收成後會賣出部分新鮮薑黃，其餘會在1至2個月內生曬成乾薑黃片，磨成粉末發售。她強調要在出貨前才磨粉以保持鮮香，因此要小心保存，以免受到黃曲霉毒素等感染；農場每隔一段時間會把薑黃送去化驗，確保客人吃得安心。Katie指薑黃可以留在泥土裏，隔1年以上才收割，所以坊間會出現2年、3年薑黃。一般人相信種得愈耐，味道愈濃，但Katie指暫時未有確實測試來印證說法。●

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

文：陳麗斯

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電郵：feature@mingpao.com

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