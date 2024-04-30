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旅遊

住進桂林「山水畫」 泛舟尋「九馬」

【明報專訊】人人都說：「桂林山水甲天下」，大自然的鬼斧神工在這裏展現得淋漓盡致。灕江蜿蜒曲折，一座座奇峰與水色相映，恍如一幅幅山水畫從紙上活過來。

在桂林既可登山瞰水，也可泛舟觀山，甚至走入這人間仙境來一趟寫意度假之旅。2013年，Club Med於桂林建立品牌在中國的第二個度假村，由桂林西高鐵站乘酒店接送巴士前往約需1個多小時，被群山圍繞如自成一個小天地。據說原址前身是台商創立的大型雕塑公園愚自樂園，後經Club Med改建而成度假村，保留其中雕塑，巧妙地將自然美學與人工藝術融合。村外是連綿不絕的秀麗山峰，村內則有過百件中外藝術品，不論是到餐廳吃飯、參與戶外活動或是閒逛，總能欣賞各地雕塑大師的作品，簡直就像住進一間露天藝術館。若有空，不妨漫步其中，感覺就像脫離了現實，在壯麗的山水畫卷與光怪陸離的雕塑世界中穿梭。

挑戰空中飛人 12山峰化身夜間舞台

相信很多人都知道Club Med是一家全包式度假村，在桂林的度假村內便有4間餐廳提供三餐，還可於多間酒吧無限暢飲。其最耍家更是各種戶外及戶內活動，包括射箭、登山單車、跳舞、瑜伽、太極、品茶等，動靜皆備。一班活力過人又專業的G.O（gentle organizer）會負責村內各種活動，帶大家盡情玩個透！

其中最刺激莫過於空中飛人活動，單是站在數米之上的平台已經能夠證明你的膽大！事前教練會先讓參加者練習，學會在空中捉緊杆子和擺出優美姿勢打卡。緊接就是「戲肉」，攀上高台扣上安全帶，深呼吸數下，一、二、三，「飛」出去！雖然看似輕鬆，但少點膽量都不成。至於在充滿藝術氛圍的村內，當然也可動手體驗藝術，這裏包括各種手工體驗如滴膠、彩繪扇子、灕江石畫；還可體驗草木紮染，使用的染料基本上都來自村內植物，能染出藍、紅、黃、紫、灰等顏色，親手染製絲帕或圍巾，適合一家人一起製作享受親子時光。

不過難得來到桂林，更不應錯過探索自然文化遺產的機會。G.O能幫忙安排多項「村外遊」活動，例如乘竹筏遊灕江，可感受「舟行碧波上，人在畫中游」的感覺，目光所及，江流與群山擁抱，山影倒映在江水中，每一刻都是一幅美麗的山水畫。倘若碰上濛濛細雨，縹緲薄霧更是灕江披上一層薄紗。著名導演張藝謀有份參與製作的《印象．劉三姐》也是必看的夜間表演，以12座山峰為背景，創造出如詩如夢的視覺效果。●

Club Med中國桂林度假村

房價：5月份每晚約1400元/位（人民幣，下同）起，包三餐及酒吧服務

網址：bit.ly/3VQvsEv

生活藝術館：草木紮染230元起

村外遊：灕江竹筏500元/位

《印象．劉三姐》328元/位

交通：高鐵往返香港西九龍與桂林西，票價908港元起，每日3班，車程約3個多小時

文︰陳真紀

相關字詞﹕度假村 桂林 中國旅遊 旅遊

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