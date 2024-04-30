明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

放空之旅 拜候香樟王 上海穿越時空 下榻江西古宅

【明報專訊】時間太少，心思太多。

難得擠出三數天假期犒賞自己，想躺平放鬆，又要體驗人文風景、欣賞古建築，同時想品嘗珍饈百味、呼吸大自然氣息……如何取捨？

上海市附近有一間古宅酒店，就能滿足以上願望。

距離上海浦東國際機場約1小時車程的養雲安縵酒店，本身就是一個傳奇故事。

2002年，江西撫州興建水庫，內地企業家馬達東心痛家鄉的古宅和老樹將被淹沒在水底，於是策劃了一場古宅古樹浩大遷徙，將數十幢古宅分拆，為一磚一瓦一石逐一編號，然後送到700多公里外的上海，還原重生；同時還把大量香樟樹連根拔起，一起搬到上海市郊，形成了一片小森林。經歷拆遷，古宅得到精心重建，古樹受到悉心呵護，10多年後的今天，打造成養雲安縵酒店。

這些傳統江西古宅屬贛派建築，大多屬於達官貴人商賈的住宅。外圍由冷冰冰的清水石牆圍起，踏進大門，透過天井採光、翠綠庭院、人工水池，再配合以木材打造門窗家具，變成了溫暖的現代居室。著名建築師Kerry Hill是安縵酒店的「御用」設計師，養雲安縵亦由他操刀。13座重建的古宅是酒店亮點，再加入新建的設施、庭院和套房，新舊交融，成就了全球佔地最廣的安縵酒店，單是水療及康體中心就佔地2840平方米。庭院、門廊、池水、窗戶的光影交錯，放慢腳步，欣賞光影隨日照的改變，晨昏有致的不同風景。

新建築與古宅院交界之處，是酒店核心位置，佇立一棵由江西遠道而來、重達80噸的香樟老樹王，也是酒店地標。站在老樹前，每個人都是渺小的匆匆過客。酒店邀請客人為老樹灌溉，然後伸手擁抱它，或繞着樹幹走一圈，向大自然表示敬意之餘，也來一趟樹林浴，滋養心靈。

舊私塾學香道古琴 踩車沐浴森林

老樹王旁邊的楠書房，是其中一座來自江西的古宅，前身是古代私塾。楠書房的名字與紫禁城皇家書齋「南書房」同音，因復建後室內以楠木作陳設，故取名為楠書房。這裏是酒店的文化中心，在古雅建築內，住客可以學習和了解茶道、書法、香道和古琴，在優雅的氛圍沾一點文藝氣息。如果想呼吸大自然氣息，酒店與森林公園相隔一條青登河，一橋連貫，從楠書房步行約10分鐘，就可以欣賞到遷居後重生的香樟樹林；也可以使用酒店提供的單車代步，在香樟、竹林、蓮池之間穿梭。

午後，登上小舟遊覽青登河，悠閒地享受下午茶點，看河中鴨子暢泳，尋找島上正在吃草的兔子，寧靜安逸。日落時分，青登河一端還會附送「鹹蛋黃」。遊船上滿載鹹甜點心，眼睛和味蕾同時得到滿足。●

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

機票：國泰航空5月份香港往返上海航班，票價連稅約2355港元起

養雲安縵酒店

房價：明套房5520港元起，單臥古院23,000港元起；入住期間，兩位成人可免費參加楠書房文化體驗一次

網址：shorturl.at/dBFIV

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕度假村 安縵 上海 中國旅遊 旅遊

上 / 下一篇新聞