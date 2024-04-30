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飲食

母親節大餐合集 日式旨味盛宴 滋養媽媽身心

【明報專訊】母愛溫柔細膩，無論我們幾多歲，媽媽總會給予無微不至的關懷和照顧。母親節將至，不妨以美食為媽媽製造溫馨回憶，以表孝心。無論是哪個年紀的媽媽都愛美吧，品嘗美食的同時能養顏美肌便最好不過。用上鮑魚、花膠、桃膠等滋養食材炮製日本料理，給母親來個日式甜蜜。

若媽媽愛日本菜，不妨帶她到日式居酒屋Umami，品嘗母親節晚市套餐。母親節晚餐包括6道充滿旨味的美饌，為媽媽的味蕾帶來驚喜。「店名Umami有旨味之意，今次設計的菜式突顯鮮味的同時，亦用上美顏的食材，迎合愛美的媽媽。」Umami料理長蔡焯燐（Gary）解釋。

整個菜單以海參、桃膠配無花果柚子汁開始，「日本菜一般用新鮮海參入饌，其口感較韌，旨味亦不及乾貨；今次特意換上日本關西遼參，並與Q彈的桃膠做拍檔，兩者均是美顏佳品。由於其味比較清淡，故以帶酸醋汁調味，刺激味蕾」。Gary設計的醬汁用上土耳其無花果，打成蓉後拌入糖、醋、柚子汁、柚子醋、葡萄籽油等，緊緊裹着醬汁的海參和桃膠，爽彈中帶柚子獨特的清新感，甜甜酸酸，作為開胃前菜，得分甚高。

花膠以熱湯焗入味 鮮味彈牙

至於主菜豚角煮櫻花蝦花膠，用上滿載旨味的海陸食材，看似簡單，做法卻相當複雜。Gary將黑豚腩肉先蒸3小時，再用蔬菜、醬油、冰糖等煮2小時，長時間烹煮，讓五花腩的脂肪變得鬆化，肉質亦軟腍入味。花膠浸發後，放入80℃鰹魚昆布高湯中焗至轉涼，讓花膠慢慢索滿湯中的鮮味，兼避免質感過腍。出菜前Gary將花膠以高湯坐暖，綴以櫻花蝦粉末及烏魚子碎，利用鹹鮮昇華花膠食味，而豚角煮香濃入味，肥膏入口即化，即使吃完一整塊亦無罪疚感。

Gary建議這道菜配上「萬齡 特別純米 超辛口 無濾過生原酒」，「大部分清酒都經過壓榨、過濾、加熱等工序，以調整酒精含量及風味；『無濾過』是指沒經過此等工序，酒體富活力，酸度比較高，是一種充滿umami氣息的清酒，配搭豚角煮，為食味賦予變化，讓媽咪有更佳的餐飲體驗」。

鮑魚慢煮5小時 「配角」大根清甜多汁

日本菜以細膩見稱，即使是配菜亦做得十分出色，大根南非鮑魚清湯便是最佳例子。這道菜的配角大根，以糖、酒、昆布以70℃慢煮5小時至軟腍，入口特別清甜多汁兼無渣。主角是滋陰的南非鮑魚，Gary將鮑魚放入酒、昆布、大根及水，隔水蒸半小時，「水必須是室溫，而且要蓋過鮑魚，亦避免一下子受熱，纖維收緊而變韌，吸滿昆布、大根的精華後，鮑魚更鮮更甜」。那口清湯結合了浸煮鮑魚及大根的湯汁，完美地濃縮了兩者的精華，鮮味無窮。

紅蝦釜飯滿載粉紅 相機先食

吃過「吸物」便到了「食事」——西班牙紅蝦釜飯。一打開煲蓋，立即傳出濃濃蝦味，帶艷麗粉紅色澤飯粒更是引人入勝，絕對是打卡之選。米飯是這道菜的焦點，選用新潟縣出產的越光米，米粒圓潤飽滿，帶獨特甜味與黏力。為了讓飯粒更富蝦鮮，Gary將蝦殼與櫻花蝦炒香、打爛後放入布袋中，與昆布及水浸至出味，做出比較清澈又富蝦味的湯水，「用這個蝦湯煮飯，鮮味比較單調，我加入了乾花菇同煮，豐富飯味，不過我覺得最驚喜是放在飯面的西班牙紅蝦」。原來當飯煮至差不多熟透時，Gary放入開邊的西班牙紅蝦，讓熱力逼熟蝦肉，亦讓蝦頭油滲入飯中，每一口飯粒粒分明，吸盡湯汁精華，濃郁豐腴，保證媽媽停不了口。●

Umami 6道菜母親節晚餐

供應日期：5月12日

價錢：每位$780，另加一

地址：數碼港道100號 香港數碼港艾美酒店地下大堂

查詢：2980 7406

文：古月淇

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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