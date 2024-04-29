明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

健康點滴：夏日慎防誤交損「疣」

【明報專訊】疣（warts）是一種常見皮膚病，主要因感染人類乳頭瘤病毒（HPV）而起，患者的皮膚會出現啡黃色或肉色的凸起顆粒或硬塊。

治療疣有多種方法。例如在感染初期可用含水楊酸成分的外用藥水，一般要使用最少幾個月才見效；其次是冷凍治療，也是現時最常用方法，利用零下196℃低溫液態氮將皮膚上的疣殺死。若想精準地把疣除掉，則可用激光治療，有機會一次便治癒，且通常不會留有疤痕。每種治療方法都有利弊，病人應先向醫生詳細了解。而在微生物及感染學的角度，最重要是避免感染疣這種皮膚病。

疣病毒愛溫暖潮濕 無處不在

HPV病毒至今已發現超過150種，而會引起皮膚疣的HPV大多喜歡在溫暖潮濕的環境滋長，可透過接觸患者的皮膚患處，或接觸帶有HPV病毒的物件而傳播，一旦接觸的人士免疫力較弱或皮膚有傷口，便較容易受到感染。夏天將至，列舉幾個我們身邊的傳染途徑，希望大家不要「誤交損疣」：

1.家庭成員之間的交叉感染，例如共用毛巾、剃鬚刀、枕頭牀單，甚至經常接觸同一個開門把手，都有傳染風險，因此一旦患疣必須小心避免傳給家人

2.美容院內的美容工具，化妝品試用專櫃的粉餅、粉撲、化妝掃、睫毛夾等，如果未經適當消毒便讓不同顧客使用，也有可能傳播疣病毒

3.小朋友每到夏天，都會參與各種活動或興趣班，若參加需要赤腳的活動例如游泳班，或經常和其他小朋友一起赤腳奔跑，也有可能感染「尋常疣」或「足底疣」（其中兩類常見的疣）。後者會令腳底或腳趾長出帶有黑點、變厚、粗糙的硬塊，走路時可能感到痛楚，有時會被誤認作雞眼

4.疫情後不少成年人都比過往更注重健康，但若玩瑜伽、泰拳等，有可能赤腳接觸地墊，應盡量避免

5.疫情後港人外遊欲望高漲，要注意赤腳在酒店房間地氈上行走，是一個感染疣的高風險行為

最後，可引起疣的HPV病毒其實無處不在，因此在公共地方用手觸碰門柄、升降機按鈕、公共交通工具扶手、健身中心的各種器材後，應用肥皂或洗手液徹底清潔雙手才可觸摸身體其他部位，減低感染風險。

文：黃溢妮

（臨牀微生物及感染學專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕游泳 皮膚病 健康 健康點滴

上 / 下一篇新聞