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健康

吾生有杏（252）：他來自星星？

【明報專訊】「……你所講嘅說話可能成為呈堂證供！」大家一聽到這句話便知道這是警員的術語。有沒有想過很多專業人士包括醫生也有他們慣用的術語？有些時候這些術語恍如「火星話」，令一般地球人聽得莫名其妙，甚至模稜兩可。以下便是一些大家可能曾經親身聽聞的外星語：

「醫生，我很擔心，年紀都這麼大，生cancer都知道是遲早的事。仔女要我做手術，但我怕開刀辛苦，又怕有危險。醫生，究竟怕唔怕呀？」醫生回答：「手術必然有風險，例如全身麻醉有可能影響心肺功能，嚴重者可能變植物人……另外開刀可能會導致細菌感染、出血、滲漏、穿孔等。」

「醫生不能代你決定，你自己想想」

「醫生，我正是擔心這些併發症，你提及的風險比我原先估計的還要多啊！究竟有多危險呢？」醫生回答：「植物人的風險大約是萬分之一，傷口感染的風險大約是百分之一，肺部感染可能是每20個有1個……年紀愈大，風險愈高，心臟病或糖尿病患者的風險更高。」

「醫生，我愈聽便愈驚，究竟我應否接受這項手術呢？開刀是否可以把腫瘤割清呢？我不怕死，但千萬不要辛苦啊！醫生，你幫我拿定主意，好嗎？」醫生回答：「這個很難說，沒有什麼可以擔保。腫瘤會否復發要等待手術後的化驗報告才可判斷。我已把所有可能發生的風險告訴你，醫生不能代你決定。簽了這份同意書便代表你明白及接受上述風險，你自己想想吧！」

徵詢意見愈多愈心亂

不少病人對於這番交談都感到無所適從，有些人面對生死抉擇，唯有孤注一擲，膽戰心驚地面對不能掌握的命運。有些人離開公立醫院，尋找私家醫生的意見，但往往徵詢的意見愈多，便愈是心亂如麻。亦有些病人選擇逃避，令病情進一步惡化。

我相信大多數病人不是盼望得到以上的答案，病人也不用期待高端的人工智慧為他們提供如此「公式化」的低端服務。我覺得「醫生」與「醫療服務員」或AI的最大分別，就是醫生有一顆同理心去為病人分憂，有經驗因應病人的獨特情况提供合適的建議，以及有勇氣與病人分擔未如人意的後果。但願行醫者不是「來自星星」，讓我們少說火星話，學習用「仁心說人話」。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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