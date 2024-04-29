30多年來，我分別在香港和蘇格蘭生活，已記不清搬過多少次家了。即使在香港，過去10年也搬過好幾次。每次搬家，總得經歷一場理性與感情的掙扎——決定哪些東西需要保留、哪些可以捨棄。尤其當新居面積較小，無法容納某些家具和電器，便需要逐一檢視，再作取捨。在收拾和點算的過程中，我發覺原來有很多物品一直存放着，多年來沒動過分毫。但細看那些物品，腦海裏頓時湧現許多和物件有關的回憶。既然物件是回憶的載體，一旦要棄置或轉贈他人，自然覺得難以割捨。

露營帳篷盛載回憶 難以割捨

10多年前由蘇格蘭搬回香港，收拾家具時，內心又經歷一次掙扎。有一個只用過一次的露營帳篷，明知已不能再用，還是讓我難以割捨。多年前在蘇格蘭生活時，一家大小與愛犬Charlie到某處河邊露營。當時孩子還小，我們帶着Charlie在河裏游泳，在岸邊追趕鴨子，一同度過了非常愉快的假期。儘管事隔多年，我至今懷念那段陪伴孩子成長的時光。當時孩子活潑清朗的笑聲，彷彿仍在耳畔迴盪。如今孩子都已長大，Charlie也不在了，只剩下露營帳篷，紀念那段美好的日子。

生活空間有限，長期囤積物品也不是辦法，所以朋友曾建議我把一些具紀念價值，但又不得不捨棄的東西拍照留念。因為照片較易保存，所佔空間有限；何况今天的照片都是存放在電腦的數碼檔案，空間更不成問題云云。朋友的建議着實不錯，可是我沒有攝影的嗜好和習慣。即使今天附設攝影功能的手機十分普及，隨時隨地拍照留念已如家常便飯，我也不太翻看照片。相比之下，我更喜歡物件觸手可及的質感，所以即使有點累贅，仍一直保留着那個露營帳篷。物件盛載回憶，而人是感情的動物，理智與感情的角力在「斷捨離」的過程中實在無可避免，然而這也許是人工智能和機械人無法取代人類的根本原因吧。

「斷捨離」在求學、科創中亦有重要意義。時代不斷變遷，醫護學生在專注學習的同時，也要釋放不必要的束縛和壓力，與時並進。「斷捨離」的理念鼓勵我們專注於重要事物，創新教學方法和內容，以培養富創造力和韌性的醫學專業人才。這概念在科研領域也幫助研究人員去蕪存菁，大膽假設，專注於關鍵問題和研究目標，創造有價值的研究，貢獻社會。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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