了解療程：植牙不當 傷神經、流血不止

牙周病嚴重 需切開牙齦清理

牙周病是由黏附在牙齒表面的牙菌膜引起，初期病徵包括流牙血、口臭等；若不及時處理，導致牙齦與牙齒脫離，形成牙周囊袋，令牙菌斑堆積，此時單靠刷牙也不容易清潔，炎症更會向深層牙周組織蔓延。嚴重導致牙齦萎縮、牙齒動搖，甚至脫落。

早期牙周病，可接受專業洗牙，清除積聚的牙石和牙菌膜。若牙周囊袋太深，則需小型牙周翻瓣手術，切開牙齦清理感染範圍。術後患者要注意口腔衛生，避免傷口感染，一般3星期後回診所拆線，檢查傷口癒合情况。

蛀牙杜牙根 牙脆弱需戴牙套

不少人誤以為蛀牙必須杜牙根，其實牙齒組織分為琺瑯質、象牙質及神經線，輕度蛀牙只影響琺瑯質及象牙質外部，或會誘發暫時的牙髓發炎，只要及時清走蛀牙菌及補牙，牙齒神經可自行修復。但若嚴重蛀蝕神經線至無法修復，就需要杜牙根，抽出受感染的牙髓神經，修補蛀掉的牙齒。術後牙齒變得脆弱，感知能力亦會受影響，故建議患者佩戴牙套加強保護，以免牙齒脆弱易斷、崩裂。

矯齒事前檢查、跟進要做足

不少人箍牙以改善咬合和儀容。箍牙前要否拔牙、拔哪幾隻牙，需要牙醫判斷，拔牙目的是釋出空間來排列牙齒。牙醫亦需要評估顎骨及牙齒情况，若有嚴重蛀牙或牙周病，會增加矯齒難度及治療時間。箍牙療程由1至3年不等，若事前牙齒檢查不足、沒有定時跟進牙齒移動進程、沒定時洗牙，或選用不合適箍牙物料，均會影響效果，有可能導致箍牙失敗或不同牙病。

植牙療程約半年 術後腫脹出血

不少長者因蛀牙及牙周病等原因，導致牙齒脫落，需要訂製活動假牙；但長時間佩戴活動假牙，容易鬆脫及令牙肉收縮，故亦愈來愈多人考慮植牙。植牙手術需要切開和翻開牙齦，在適當位置鑽孔，植入鈦合金植體，用作牙根；待約3個月鈦合金植體與牙槽骨癒合，再套上牙齦癒合裝置，令牙齦生長成為理想形狀，最後印模及再安裝牙冠，整個植牙過程約需時半年。植牙屬入侵性手術，術後會有腫脹、出血等不適。若牙醫經驗不足，可能會插穿牙齒神經線，或致流血不止；而護理不當則增加傷口感染、化膿、發炎等風險。

拔智齒不慎傷神經恐面癱

拔智慧齒屬於口腔頜面手術。由於智慧齒蛀牙、生長空間不足以致長歪，影響鄰近牙齒等問題，令患者感到痛楚、牙肉膿腫、張口困難，需要拔掉。手術需局部麻醉，牙醫先鬆動牙齦，再用手術鉗把智慧齒拔除；或根據患者牙齒情况，將智慧齒分割再拔除。術後患者需保持口腔衛生，小心傷口受感染。

由於智慧齒與舌頭和面頜神經線關連，萬一手術令神經線受損，可能導致嘴角或面部失去知覺及永久麻木。

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