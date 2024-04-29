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健康

北上求醫睇牙 備詳細病歷減風險

【明報專訊】香港人北上消費蔚然成風，除了吃喝玩樂，也有人北上求醫，做身體檢查、驗配眼鏡、箍牙植牙。

最新的審計報告揭示香港牙科街症服務縮減，導致病人需大排長龍。近日港人尋求內地牙科診所服務成了大熱話題。專家提醒，無論在任何地方求醫，最緊要有詳細病歷，了解治療方案及風險，切勿輕信社交媒體上的宣傳內容。

近年內地牙醫集團的宣傳十分多樣化，例如以廉價、環境寬敞為賣點，又或請藝人宣傳。社會牙醫科專科院士吳建葦透露，早前有牙醫在社交媒體上發現一張宣傳圖片，印有香港特別行政區區旗及香港全科牙科醫學會會徽，標題為「2024年香港最新植牙計劃」，註明「2024年3月起，香港口腔醫院將提供免費牙齒植牙活動，不需要花錢，活動為期1個月」。吳建葦直言，有關宣傳圖片屬虛假信息，香港全科牙科醫學會沒有提供相關免費植牙活動，提醒網民勿點擊不明來源的連結。

了解治療方案、風險 勿盲信宣傳

根據香港牙醫管理委員會指引，香港註冊牙醫禁止宣傳業務；惟非香港註冊牙醫，如內地牙醫則不受有關條文規管。有參與本港和內地牙醫培訓的吳建葦表示，兩地均有完善的牙醫培訓課程。本港牙醫需接受全科訓練，另有8大類專科培訓，包括牙齒矯正科、口腔頜面外科、牙周治療科、牙髓治療科、兒童齒科、修復齒科、家庭牙醫科、社會牙醫科。

吳建葦提醒，每種牙疾有不同治療進程，牙醫需因應患者情况，擬定不同治療方案及風險評估。故市民決定到境外接受牙科療程之前，必須了解治療方案、全面評估成本及風險，並考慮往來交通、時間及療程次數等，不要盲目相信網上宣傳。

心臟病患睇牙 細菌入血可攞命

若是骨質疏鬆、糖尿病、心臟病等慢性病患者，接受牙科治療時更需要特別小心。吳建葦解釋，牙科治療過程中，簡單如洗牙，會有輕微出血；一些慢性病患者的傷口可能較難癒合，或會增加感染風險。以糖尿病人為例，若沒細心照料傷口，很容易受感染，所以患者治療前必須先管控好血糖水平；至於心臟病患，一旦細菌入血可造成心瓣發炎及壞死，嚴重可致命，故患者接受牙齒治療前，牙醫或要求服用或注射抗生素，減低細菌感染導致心瓣發炎的風險。不少長者患有骨質疏鬆，正服用的藥物可能導致拔牙後傷口遲遲無法癒合。若選擇植牙，治療前應請牙醫評估。

牙齒治療 可涉不同專科

不同慢性疾病及相關藥物均有可能影響牙科治療。吳建葦提醒，牙科治療不止是牙齒問題，有可能跨不同醫療專科，故市民決定到境外接受牙科治療前，必須全面評估成本及風險，更特別需要詳細交代個人病歷，以便牙醫評估。

文：黃碧文

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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