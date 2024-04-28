未來城市：重建計劃「豪宅化」 巨無霸發展割裂觀塘？

重建計劃涵5個發展區

市區重建局（市建局）於2007年4月啟動觀塘市中心計劃，計劃分為5個發展區，第1個發展區私人屋苑觀月‧樺峯於2014年竣工，第2及第3發展區私樓凱匯則在2021年完工，這個橫跨近廿載的重建發展項目現餘下第4及第5發展區尚未動工。有關第4及第5發展區可謂是一波三折，項目擬建造一摩天大樓作觀塘全新地標，去年初流標後，市建局修訂發展方案，發展模式由「商業用途」改變為「其他指定用途（混合發展）」，並結合「一地多用」、「垂直城市」概念，在地盤獲准發展的地積比率為12倍及「浮動規劃參數」機制維持不變的基礎上，加入住宅發展元素，讓日後的中標發展商可更靈活調撥發展樓面，作住宅、辦公、酒店和零售等不同業務。此外，新方案將地標式住宅的高度限制由主水平基準上285米，增約26%至360米，以一層樓高3米計，當中新增高度相當於25層樓。商戶和住戶自然相應增加，引起街坊擔心人多車多的觀塘交通更擠塞。

「自由空間」局部開放 藝術裝置「得個睇字」

觀塘市中心計劃第4及第5發展區正是「自由空間」的所在地。YM2外色彩繽紛的「自由空間」現時暫開放予市民作臨時及短期活動用途。訪問當日剛好斷續下了幾場大雨，「自由空間」裏有專供擺放藝術裝置的空地，整片都濕漉漉，途人路過多不停留，靠近港鐵站的兒童遊樂設施及三人籃球場也因天雨封閉，至於裕民坊休憩花園旁的「城市實驗空間1」則在為舉行短期市集做準備。雖說社區團體和機構可租用場地使用，但據袁智仁透露，「不少NGO（非牟利團體）負擔不起（租金）」。街坊Julian則說於聖誕新年人流興旺的時節，租一個市集攤位日租至少要2000元。

雖取名「自由空間」，但眼見內裏「活力城場」和兩個「城市實驗空間」，還有「藝萃於城」的大型竹藝裝置「浪‧岸」（即文首袁智仁說成稻草裝置的那個）不約而同有圍欄封住。76歲鐘表匠佘先生則如此評價他形容為「花傘裝置」的「城中漫道」：「擋雨、遮吓太陽都無，老人家搵嚿石頭坐都無，真是勞民傷財，整好得個睇字。」他說這是行人經過看到的「視覺元素」，卻不能幫他留住客人。佘先生在裕民坊擺街檔數十年，專門維修古董鐘表、更換電池和表帶，他不時被人投訴阻街，幾乎每個月都收到食環署告票。由於錯失2009年登記工匠的機會，繼而無法申領「固定攤位（工匠）小販牌照」，至去年他才獲食環署確認工匠登記，近日食環署正與他商討日後的安置之所，待他有固定攤位後才能獲發小販牌照。

佘先生記得2003年的裕民坊人山人海，小販商舖林立：「重建……好傷心，個個（商戶）都安置晒，得我一個未安置，真係頭痛。」又忍不住懷念舊時的公廁，說重建後的公廁經常塞渠。不過生意能否繼續做下去，從來都不是佘先生話事，他只怕無得做之後，沒錢供就讀中四的兒子日後上大學，「不想領取綜援，想自食其力」。

公共空間失連結作用

從裕民坊街道平視「自由空間」的設計，再走上YM2的花園平台俯瞰，會發現整個「自由空間」的美感是按裕民坊上蓋住宅居民的視角來設計，記者向負責設計「自由空間」的建築師事務所「元新建城Groundwork」創始合伙人阮文韜（Manfred）查詢有關設計構思，阮說「城中漫道」上的不是「花傘」，只是要建造一個可以遮光的物體，設計時考慮硬件配套、路過的人流、遮陽裝置的面積比例，還有美感等，「當陽光穿過那個trellis（類似涼亭的架子）折射到地面光影圖案，會令整個地方lively（生動）得多」，而該處是行人經過不會逗留的通道，故沒有多加設坐椅。

設計時考慮開放期限

阮文韜坦言幫政府做建築設計有不少考量，「香港人都很實際，很多事（設計方案）都要妥協」，譬如說他和設計團隊曾經構想在「城中漫道」添置植物，惟另要思考植物的管理、費用，以及土地面積及用途等問題，而且整個「自由空間」只是暫時用途，「我們不可以把它當成permanent（永久）」，倘種植有根的植物日後難移除。他續說一年前市建局找他設計預期開放兩年的「自由空間」時，希望車輛經過繁忙的觀塘道能看到「一個很美好的art piece（藝術作品）」，行人走過連接觀塘道和裕民坊之間的道路緩衝區時能有更好的體驗，保留裕民坊的legacy（歷史遺產），還要考慮裕民坊更長遠的運作。他留意到觀塘大部分人口為長者和兒童，故將「自由空間」打造成一個playscape（遊戲地景），提供休憩地方。就現時的成品而言，他說他們「在預算、合理、美學、考慮社區功能和人口結構的範圍內」已盡力做到極致。若有可能，他希望「自由空間」能更開放透明，「我會拿掉那些fence（圍欄），好像一個地方真的可以唞氣，兩邊（裕民坊和觀塘道）可以互相通氣」。不過他也明白「自由空間」始終是臨時的，故要進行「控制管理」，假如隨意開放予公眾使用，「（在那裏）唱歌唱得很大聲，又會有人投訴」。

這又重歸袁智仁和觀塘街坊Julian也關注上文提過的「自由空間」部分場地不能自由出入的問題，Julian說：「藝術裝置，公共空間唔應該被（圍欄）攔住。」他認為當觀塘街坊不能自由使用場地時，該空間沒能連結社區，乃至整個重建項目，他都認為很失敗。根據政府統計處《2023按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》，觀塘區的家庭住戶每月入息中位數是2萬4000元，為18區最低，而Julian印象中的觀塘很「草根，好多老人家」，觀塘市中心計劃卻將觀塘「豪宅化」，譬如第2及第3發展區的私樓凱匯，「整個社區割裂」。袁智仁過往開辦觀塘文化導賞團，曾遇到一名剛置入第1個發展區的私人屋苑觀月‧樺峯的教師，該教師不太認識觀塘舊區，亦不習慣到樓下商店消費。袁智仁反問其實發展區內的私樓住戶有多少人會到YM2消費？

街檔迫遷商場地牢 盼注入新血吸人流

落戶YM2地牢「裕民市集」的商戶陳先生（花名老四），小本經營攤檔約50年，從物華街到「同仁市集」，他一直在裕民坊一帶擺檔。他說以前推住一輛車仔走天下，現在卻困在地牢，「一個月也不知道有無3000元生意，以前在街邊生意旺一點，現在開始走向沒落」。裕民市集原有135個商戶，袁智仁說當中仍在營業的店舖不足六成，多數店主會出外做兼職幫補生計。由「同仁市集」遷至「裕民市集」經營的持牌小販，於「裕民市集」入伙起計5年內，在「裕民市集」經營每完整一年可獲發約兩萬元「新店經營津貼」，為期最多5年，最後一期津貼將於2026年發放。陳先生說那兩萬元對市集商戶沒太大作用，他也只是「做得幾耐得幾耐」，為的只是一口氣，始終他擺檔擺了半世紀，要65歲還精力充沛的他撒手不做，他不情願。

訪問當日，「裕民市集」打開門做生意的寥寥無幾，跟陳先生聊了1個多小時，經過的客人5隻手指數得完，更別說是光顧了。陳先生與太太賣童裝、成衣和睡衣等，「什麼都賣，希望每類貨品逐少逐少賣出怎麼也賺到一點錢」，他無奈乾貨攤販的競爭力大不如前，跟內地商戶鬥便宜更是不可能。陳先生一直反對從街邊搬入商場擺攤，但他面對重建也不得不讓步，問他對重建有什麼期望，他直言：「沒什麼期望，只有失望。」他在想政府能否幫「裕民市集」注入新血，例如鼓勵年輕人在市集開檔做生意，吸引人流，讓這個「死場」恢復生氣。市建局標誌意為「以人為本」，他說不知道現在的觀塘市中心計劃是以什麼人為本，若是為了舊裕民坊商販和街坊，他希望能讓市集小販重返街道擺賣，如同2000年代一樣。

城規會周五召開聆聽會，考慮觀塘市中心計劃圖則修訂項目的申述，共收到60份申述，其中兩份申述表示反對，反對意見提出緊急情况下摩天大廈或會對救援和疏散造成困難等，規劃署認為城規會不應順應有關申述而修訂發展計劃圖，有關決定將於3至4周後公布。

在漫長的重建過程中，觀塘老街坊在過渡的「自由空間」中，等待着不知何時來到的安定生活，Julian對觀塘市中心重建計劃前景不太樂觀，眼見計劃完成似乎遙遙無期，甚至想臨時空間可以直到永遠，將那些早已剷平的土地開放給公眾，以合宜價格租回給以前在裕民坊擺攤、因重建被迫遷離或「退休」的小販做市集，重新連結整個社區。

【裕民坊重建篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 市區重建局、受訪者提供、姚超雯

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao