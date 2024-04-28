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{金手指達人}鄭宏泰 一改大亨傳記風格 寫佳寧神話 透視舊香港

【明報專訊】今屆香港電影金像獎最佳男主由梁朝偉憑《金手指》勝出，頒獎時機巧遇《佳寧神話——陳松青的造神毀神》出版，由醉心研究香港家族和大亨的中大學者鄭宏泰與太太李潔萍，為電影補回複雜但重要的神話拼圖。鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）。自2002年港大社會系博士畢業後，前前後後寫了超過38本書，又編輯了15本書。這些書目主題統一，不是家族就是大亨——何東、利希慎、何福堂、永安、渣甸、太古、沙遜等都在他的筆下。只是，這些研究對象都是達官或貴人，為什麼新書會寫以股票、地產弄虛炒作聞名的陳松青（由梁朝偉飾演的程一言原型）？

電影未反映來龍去脈

「其實當中不少家族的生意，都不算正路。在早期香港，鴉片、賣豬仔和股票炒賣是門生意，例如利希慎就是鴉片大王，我寫過他，裏面有他不光彩的歷史，都好怕被告。」鄭宏泰說，19世紀中甚至有香港有錢人被斥為漢奸，在第一次鴉片戰爭時幫助英國人。現由東華三院管理的文武廟，是由海盜盧亞貴與人合資興建，他在鴉片戰爭時幫過英軍，後來成為香港大地主，但齷齪往事少人提起。

《金手指》去年底上映，鄭宏泰則早在1990年代因曾影響香港發展的「南洋幫」而注意到陳松青。今年初，他透過傳媒報道得知，「金牌莊家」詹培忠透露陳松青已在新冠疫情期間去世，這讓他更放膽去寫。電影尾聲，劇情揭露程一言背後的金主是馬來西亞權貴，但只輕輕一提，沒有把這件事的重要性好好梳理。鄭宏泰認為，陳松青與他其他研究對象的最主要分別，不是生意正不正路，而是陳松青角色是洗黑錢代理人，其他家族和大亨大多白手興家。

電影用特效和運鏡，呈現經濟飛騰年代的輝煌，也以現實中沒有的鏡面金色外牆，誇飾了那座讓陳松青收購後一舉成名的金門大廈（現為美國銀行中心）。鄭宏泰說電影一般，「可惜交代不了來龍去脈，因為太複雜了，好多操作、罪案反映不出來」。電影說程一言是「金手指」，可以點石成金，《佳寧神話》封面的陳松青，手勢亦在指揮大局，無名指更特別長；但鄭宏泰認為，陳松青厲害的不是點石成金，而是得到金主信任，也讓他埋下失敗伏線。

「暴發戶社會」賺錢無節制

不論是陳松青、何東，還是利希慎等權貴，讓他們發家致富的那個香港，都不是我們熟悉的模樣。社會學強調社會結構，鄭宏泰說談上世紀富人，不能不談當時的「暴發戶社會」：「1980年代的香港，跟今天相差很遠，有政府刑事檢控專員貪了很多，也有法官有貪污嫌疑。那時候人只向錢看，道德操守相當低，不是廉潔社會。」

「早期的香港是重商社會，人們不會關心社會建設、法律、公平和有沒有福利。總之不要被打死，要有工返，有錢賺，關心短期利益，企業也不例外。」鄭宏泰的研究一路走來，均希望透過家族興衰，探究社會中的信仰、文化和權力互動，如歷史學家黃仁宇在著作《萬曆十五年》以人物故事看明朝衰敗的開端。

鄭宏泰是「60後」，僅在童年經歷這般無節制賺錢的商業社會，他在1990年入讀港大商科，又副修社會學，得以用後見之明分析香港的大起與大落。在他大學時期，青年人普遍關注香港政權移交問題，着眼平穩過渡，也有人就六四事件抒己見，如太古橋上的抗爭標語，便是鄭宏泰入學前的一年由別人寫上。

「本身我有興趣讀法律，但那時候讀法律怕搵唔到食，而BBA（工商管理學學士）很吃香。但我入去讀之後，發現商科核心是管理和生產，很悶的，說怎麼安排入貨、貨存、出售，反而在社會學找到樂趣。」影響鄭宏泰最深的，是經濟思想家Joseph Schumpeter的企業家理論。Schumpeter指出，企業家的創新，革新舊有經濟秩序和結構，是一種「creative destruction（創造性破壞）」，促進經濟進步。在Schumpeter眼中，企業家對市場好奇，會發掘機會，領導並承擔決策的風險。另一社會學巨匠Max Weber則強調「charismatic leadership（魅力型領導）」，鄭宏泰認為兩者同屬有浪漫色彩的思想，「比工商管理理論厲害」，更能理解香港社會。

愛社會學 不愛「成功學」

1960年代開始，香港被稱為「亞洲四小龍」之一。大學畢業後，鄭宏泰正式開展社會學研究，師從專研企業家精神和華人社會文化的社會學家黃紹倫。「我嘗試用企業家精神去看這個經濟體。香港絕大部分都是中小企，又絕大多數是家庭企業。我從家族企業研究中發現，中小企發展厲害，與華人視家庭為核心，以及家族內的良性競爭有關係。」

不少鄭宏泰研究過的華人家族企業，都在創業後以「榕樹」的方式發展，後代拓展企業分支，壯大家族基礎；如果發展得好，就可生成一片榕樹林。但鄭宏泰是社會學家，不好「成功學」，研究過的達官貴人中，他沒有特別欣賞哪一個，「我只是研究他們為什麼在某個social context（社會環境）之下成功，又或失敗，至多會欣賞他們某個做對了的決定」。人無完人，就算是廣做善事的何東，在省港大罷工答允海員會捐款以補償後，都曾被指反悔食言。鄭宏泰無奈道，商人很難做到仁慈，若仁慈就難賺錢。

陳松青崛起 夾雜大馬歷史背景

在1979年借殼上市，創立「佳寧神話」，靠炒作消息提升股價，再用股票作為借貸抵押品，「股票當錢使」，又在不足十年間殞落的陳松青，與長青百年的富貴家族看似截然不同，卻反映同樣的時代價值觀。鄭宏泰認為20世紀的香港，有一大批「機會主義者」，他們是極端個人主義者，在社會、政治動盪年代，用野蠻手段取巧生利。「他們是外來人，沒人認識沒有人際包袱，成功就變成地主大王，輸就走人，可以盡量掠奪。」

陳松青和不少家族到香港打拼，都有發家致富的雄心，在香港未有合適的管制框架時，有空間去尋租。有說陳松青沒有把握機會轉事業為實務，但鄭宏泰覺得這樣的講法對陳松青不公平。「正常商人當然希望累積資本，為家族扎根，但陳松青只是一個代理人，他最主要做的是洗黑錢。如果你有幾十億黑錢，可以怎麼洗？錢不是他的，他不能夠說拿去投資實業或者起樓，只能透過股票市場以資本升值掩飾。」

1980年代，香港有大量銀行倒閉，當中大部分有南洋背景。鄭宏泰發現這種背景有其脈絡：1970年代，馬來西亞推行「巫化運動」提升原住民族經濟地位，華人資本被打壓，資金湧到香港，陳松青的資金是在這樣的情况下產生。

鄭宏泰說，這批金主選擇了沒有外匯管制的香港，而陳松青的商業手法不高明（如在航運業低潮成立航運公司，在1981年用超高價購入美麗華酒店地皮），種種原因，都顯示他只是一個代理人和賭徒。鄭宏泰強調，炒賣股票和地產本是合法操作，但陳松青在過程中，卻隱瞞了與馬來西亞資金的關係，又偽造盈利，並涉及貪污，才是問題所在。幸好1981年後全球息率飈升，陳松青用股票借貸變現的把戲，因利息成本太高而無法持續，加上廉政公署鍥而不捨，花了十多年把團伙捉拿歸案。

不過，數十年過去，香港仍有一股投機風氣。當年負責為佳寧借殼上市的詹培忠，年初接受傳媒採訪，談到佳寧交易作價時，仍指陳松青是跨時代的「叻人」。鄭宏泰指勝者為王敗者為寇、賺錢愈快愈多就好、不管價值觀和正義感的風氣，香港人需要警醒，即使愛財也要取之有道。

不找研究對象訪談 免受影響

鄭宏泰自身與一部分香港家族企業共通的地方，都是潮州人。他並非出自大家族，家裏更有農民背景。研究家族和大亨，除了想透視香港社會，還是因為愈寫愈開心。他說自己沒有其他寄託，有人喜歡看電影、運動或收藏，他癡迷的興趣就是研究大人物故事，「所以走了條奇怪路」。為免被大亨的說話影響判斷，他甚至刻意不找他們訪談，歷史檔案和報紙，陪伴了他20多年的研究路。

現在社會面臨經濟挑戰，又經過移民潮，鄭宏泰的研究對香港可有啟示？他回應說，談及移民和悲觀情緒，家族企業研究的經驗可見，在香港留下來的，按財富論總是贏家。他隨即補充，這不是要幫政府講好說話，而是案例如此。

新鴻基地產的共同創辦人馮景禧在六七暴動後低價賣出資產，舉家移民加拿大，又在1970年代回流，要用高價重建事業，其後發展不如拍檔郭得勝和李兆基；而何東家族中，扎根香港的何鴻燊和何佐芝，前者變成賭王，後者創辦商業電台，發展又比1989年後移民加拿大的何鴻毅好。「當然現在很多人話香港衰退，但從歷史去看，1970、80年代更加悲觀，銀行倒閉，恆生指數從1700跌到150點（1973年），風聲鶴唳，香港都沒有冧。」

這個研究家族企業的學者談了不少「企業」，那麼「家族」研究對平民百姓家可有幫助？鄭宏泰說，隨便拿起一本他寫的家族或大亨傳，都可讀到兄弟、婆媳糾紛，看到不同家庭角色，在乎的會是什麼。他與太太育有三個女兒，大女將迎來成家立室之年，雖沒有糾紛，不過大家庭的傳記，也讓他更理解自己這一個小家庭。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 賴俊傑、資料圖片、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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