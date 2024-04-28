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2024年4月28日星期日
星期日生活
星期日生活
打開垃圾：劏房戶撐環保 回收不難，難在冇空間
煩惱膠
倒瀉珍珠奶茶後，願意留下的人存在嗎？
無名周記：塑膠大戰
周日話題：走塑前後跟網民對辯感想
老少女之麻糬周記！
揾食啫
誰人日記：口音
周日話題：《3體》遇上《幕府將軍》
星期日現場：記香港電台PCA的終結
開門讀書：布魯塞爾人
圖文城市：法國五月
同場加映：彩虹消失之前
#025 金魚囝
五音筆傳：懷未經歷過的舊：80年代的夜場舞曲
平安祭：救贖
放心寫作：#85 感動，如此反應
讀者來信：〈沒有從前美麗的月下美人〉
阿貓阿狗：#229 改裝
對號入座：從曇花到落葉──郭利斯馬基的小人物悲喜劇
同場加映：此處與彼處：《聲影路》與《女導先驅》
家明雜感：《老狐狸》 要窮爸爸抑或富爸爸？
影片簡評
單元連載：香港書95
星期日文學‧俠之大者，情之所巔：王家衛與劉鎮偉的金庸武俠改編
{金手指達人}鄭宏泰 一改大亨傳記風格 寫佳寧神話 透視舊香港
家常便飯：家傭掌廚 拆解粵菜燜、煮、浸
通識導賞：形象隨時代行進 可怕變可愛 日本時勢造妖怪
街知巷聞：游走界限 街坊談新舊花墟
未來城市：重建計劃「豪宅化」 巨無霸發展割裂觀塘？
阿貓阿狗：#229 改裝
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【明報專訊】作者•李香蘭
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打開垃圾：劏房戶撐環保 回收不難，難在冇空間
煩惱膠
倒瀉珍珠奶茶後，願意留下的人存在嗎？
無名周記：塑膠大戰
周日話題：走塑前後跟網民對辯感想
老少女之麻糬周記！
揾食啫
誰人日記：口音
周日話題：《3體》遇上《幕府將軍》
星期日現場：記香港電台PCA的終結
開門讀書：布魯塞爾人
圖文城市：法國五月
同場加映：彩虹消失之前
#025 金魚囝
五音筆傳：懷未經歷過的舊：80年代的夜場舞曲
平安祭：救贖
放心寫作：#85 感動，如此反應
讀者來信：〈沒有從前美麗的月下美人〉
阿貓阿狗：#229 改裝
對號入座：從曇花到落葉──郭利斯馬基的小人物悲喜劇
同場加映：此處與彼處：《聲影路》與《女導先驅》
家明雜感：《老狐狸》 要窮爸爸抑或富爸爸？
影片簡評
單元連載：香港書95
星期日文學‧俠之大者，情之所巔：王家衛與劉鎮偉的金庸武俠改編
{金手指達人}鄭宏泰 一改大亨傳記風格 寫佳寧神話 透視舊香港
家常便飯：家傭掌廚 拆解粵菜燜、煮、浸
通識導賞：形象隨時代行進 可怕變可愛 日本時勢造妖怪
街知巷聞：游走界限 街坊談新舊花墟
未來城市：重建計劃「豪宅化」 巨無霸發展割裂觀塘？
打開垃圾：劏房戶撐環保 回收不難，難在冇空間
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