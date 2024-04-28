明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

周日話題：走塑前後跟網民對辯感想

【明報專訊】2024年4月22日世界環境日，香港正式實施管制即棄塑膠政策（下稱：走塑政策），管制不同塑膠製日常用品，包括即棄塑膠餐具，香港外賣文化盛行，管制影響席捲全城。即棄塑膠餐具被其他稱為「環保的即棄餐具」所取代，由於實用性低馬上成為極具爭議的話題，網路紛紛湧現不同「即棄環保餐具」用家的狼狽分享，異口同聲批評餐具「廢」、「不好用」、「易爛」、「材質令口感不好」、「即棄餐具一點都不環保」等。環保人士主張「即棄餐具」同樣帶來環境問題，建議市民在許可情况下自備可重用餐具。後來演變成只要出現跟走塑政策有關的帖文，底下都是激烈的爭辯……

做到什麼程度才是環保？

例如環保人士分享自備餐具的方法及經驗引起市民的不滿，出現大量譴責環保團體及「環保L」（即環保人士）帶起這擾民政策的留言，甚至出現略為失控的言論，包括：「環保L士全部死晒就最環保！」、「環保Ｌ×全家」，評論要支持環保就必須「乜膠都唔好用」、「唔好冲涼」、「唔好搭lift」，把環保極端化！留言者一般認為環保應該由心而發，不應立法強制，強制會使人反感。網民又稱：「環保我不反對，但要合理！要有配套！」到底為什麼要限塑？塑膠產品琳琅滿目為何先限外賣餐具？用即棄紙、木等材料代替是否就是環保？到底做到什麼程度才是環保呢？

作為其中一個受責對象（2009年開始支持環保，後來成為環境教育工作者，一直關注垃圾議題），我的感受是：市民對環保，對走塑政策的目的都不太了解！產生誤解，質疑成效，為什麼有那麼多環境問題還沒被解決，卻要推那麼擾民的政策向小市民開刀？環保人士源頭減廢聲音大，市面上替代餐具失效，市民彷彿沒有任何選擇，只能自備餐具，如遇上工作地點只能吃外賣，不方便取得水源清洗又會引起衛生問題。到底環保人士說自備餐具是冷嘲熱諷？還是真的可行？由於許多不解，市民情緒高漲，網絡上支持／反對方各執一詞，難以有效溝通，加深對立。

一直以來我都是以「個人實踐」及「環境教育」達至環境保護的目的，而環境保育其實也包含「政策」及「研究」的範疇，4個面向其實都互為影響。環境問題有別於一般問題，通常都涉及「公共領域」，跟社會的行為模式有關，意思是環境問題很多時牽涉了人、非人類生物，以及自然環境，如果只單純考慮個人行動自由，就會影響了非人類生物及環境，我們稱之為「環境倫理」，環境倫理可使人類在對待大自然時行為有所遵從，走往理想的目標，而倫理可作為環境法規的基礎，將人的行為加以規範，以達至環境保育。當環境受到一定程度的破壞或污染時，就會使用環境法規來規範人們的行為。

人均年棄約1940件膠餐具

全球過去70年製造了超過100億噸塑膠，當中被回收的不到一成，一成垃圾焚化處理，八成不是在堆填區就是落入了自然環境之中，塑膠製品難以分解，如果繼續大量生產或會加劇塑膠垃圾對環境的污染。根據跨國科學家團隊研究顯示，每年有1270噸塑膠垃圾由城市經溪流及排水道進入海洋。而就「我的山海日誌」計劃過去3年半在香港淨灘時做的海洋垃圾統計數據顯示，即棄塑膠餐具從不缺席。據環保署數字及管制即棄膠餐具諮詢文件，香港塑膠及發泡膠餐具每日棄置量多達200噸，粗略估算相當於全年棄置146億件膠刀叉，即人均約1940件。這是一大理由為何即棄餐具在芸芸塑膠製品之中被選中作規範。

學習台韓租借可重用餐具

走塑政策不論是餐廳及市民均需要時間來適應，例如餐廳是否能提供適合使用的替代餐具。而原來替代餐具供應商稱新餐具須有特定操作方式，不同食物須配合特定餐具，這又是市民需要重新了解的地方。而考慮到「即棄替代餐具」仍然不環保的意見，環保團體一直提議香港須建立可重用餐具租借服務，這是同樣有限塑令的台灣及選擇以重用代替限制的韓國使用的做法。把租借系統建立起來，提供「A點借，B點還」的方式以方便市民平日的生活習慣，加大走塑的便利度。在台灣有些服務是利用通訊軟件借還，而在香港其實也有一些選擇，例如是以網頁平台租借杯、餐盒；以八達通租借餐盒；商場以App提供餐盒＋杯借還服務，或是大學校園建立借用餐盒系統。留意到市民對這類新服務產生不少誤解，未知借用動機及操作、清洗流程，未必可建立使用信心。長遠這是一個更環保又可配合香港外賣文化需要的一大選擇，需要更多宣傳及推廣。

環境教育在環保政策實施時扮演了重要的角色，卻常被忽略，政策是從上而下的帶動環保，較為強硬，如果沒有教育輔助令人理解政策目的，就會產生鴻溝，加深誤解，這件事同樣可套用在垃圾徵費上。在環境保育上，有了研究才能推展政策，有教育才能理解政策，有所理解才能改變態度，有了適切的配套才能帶起社會的變革。

有市民說環保L只關心即棄塑膠餐具，但其實環保L也非常關心香港的生態，4月22日環諮會建議通過新田科技城環評，意味着有可能為大灣區僅餘的國際級濕地帶來史無前例的破壞，危害多種瀕危及近危物種的棲息地！當大家的焦點都在餐具如何不好用，環保L都去死時，環保L希望大家可以關注新田，不要讓石屎把漁塘都填了，替代餐具可以改良，但石屎倒下去，濕地回不來。

文˙大便妹

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞