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倒瀉珍珠奶茶後，願意留下的人存在嗎？

【明報專訊】各位工友：

今年5月1日勞動節，我在紐約交流中，沒有機會再站在大圍站大堂的小方格內默站，和大家爭取什麼，但還是想念大家的。

這兩年在大家和工會朋友的努力下，改善了一些外判標書制度的不公義，當然離理想的改革仍很遠，我們還是要繼續努力呢。

如果我今年勞動節在香港，會為什麼默站呢？

我想我會為期待遇到倒瀉珍珠奶茶後留下的人而默站，我想春姐一定第一個會睬過我的。

我當然也不希望「倒瀉珍珠奶茶」的意外出現，但這些意外在日常生活中是必然出現的，我反過來想，承擔這些意外的責任可以不單止推在我們身上嗎？倒瀉珍珠奶茶的人沒有打掃工具也應留守現場，盡力防止人群踏上，弄污更大範圍。如果有一天看到留下來的人，感覺一定是暖暖的，因為維持地方清潔的責任是大家的，我們不孤單呢！

政府將實施垃圾徵費，推展過程很是艱難。在整個過程中，我們清潔工都被放在一個被動等待接收信息的位置，因此我們也曾產生很多恐懼疑惑，地鐵站的垃圾桶是全港常見最大口的垃圾桶，徵費後會否成垃圾重災區？

就算公共場所可能免去指定袋，車站辦公室是否要用呢？站長如使用不妥當，我們又怎向他問責？如此問題有如星麈般多。

清潔工在政策中一直不被信任，沒有豁免問責身分，使本來以減廢為目標的垃圾徵費政策，變成如何使膠袋不穿破的難題，這落差牢牢印在制度中不被重視、總是隨便被犧牲、不被看見的清潔工及回收工作者身上。

但我們可想一想，政策本來是為了減少垃圾，本應有利清潔行業的工作者，為什麼我們感受不到呢？

原因是政府在推行這場改革政策時，沒有把處理垃圾及回收的工人納入共同積極推廣的伙伴中。決策局自我孤立地回應／應對他們根本不清楚的領域。

我們都慣了被安放在被動接order（執屎的）位置，其實只要給我們工作上自主空間和信任，我們本來可協助減廢政策，提供切實可行和有創造力的建議和實踐。

同事都知道地鐵站的日常剩食問題，每日浪費多少飯和麵包，一袋袋食物淋漂白水後的重量，也使地鐵站垃圾站的鼠患惡化。由政府擁有超過七成股權的港鐵公司，作為香港其中最大的物業代理，在租售條款上可會加上要求妥善回收剩食的項目？

清潔工都知道回收膠樽在多個站內都是不成功的，那是因為混雜了垃圾，污染了回收物。弄污回收物當然是那些欠公德心的市民最大責任，然而一些有心人清理好的乾淨回收物，在被弄污後被視為垃圾，是否有更好的選擇？

其實地鐵站有不少前線獨立回收者（拾荒者），他們每天會回收垃圾桶內的可回收物，不少回收者會先把弄污的樽清洗再交去回收。這不是比把回收物鎖在回收箱內，然後運到堆填區的日常運作好嗎？為獨立回收者重新設定回收空間才是實事……

檢討推行徵費政策時，垃圾處理系統下工人沒被納入改革團隊，工人自然成為推行改革中的問題發掘者，而這些問題都是真實而不易回應的。

所以政府如不改變垃圾制度下工人的地位，給予他們信任及自主空間，推行減廢的意願將難以連結到本應支持的伙伴，永遠停留在沒有士氣的改革，倒瀉珍珠奶茶後只餘一地腳印的唏噓。

程展緯

文、圖˙程展緯

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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