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e新品：大金薄身冷氣機「換外衣」 融入家居設計

【明報專訊】冷氣機對現代家居來說，幾乎不可或缺，除了夠冷夠靜夠慳電這些基本條件外，外觀設計也是購買時的一大考慮，大金的新型號產品正正以型格為賣點。新一代變頻冷暖掛牆分體機risora R32 XJ系列的最大特點，是在黑、白兩種顏色的機身上加入可換面板設計，共有10種顏色選擇；配合薄機身設計，令冷氣機更融入家居設計之中。

R32 XJ系列提供了10種不同顏色、材質的面板（須另購，$850起） ，包括雲層白、夜曜黑、寧靜藍、若芽青、啞緻金、楓木啡、淺木棕、鍍鈦銅、冰果綠和夕暮杏，足以滿足不同家居設計的需求。而且無論是1匹、1.5匹及2匹冷氣機，厚度都只有185毫米，不單止節省空間，也令冷氣機看起來沒那麼笨重，提升家居設計的時尚感。

除了造型「靚仔」，冷氣機最重要當然是功能完備。R32 XJ系列設有水平和垂直兩種送風角度，讓氣流平均分佈房間每個角落之外，也減少送風直接吹向人體而引致不適。為確保冷氣機送出淨風，機身設有除菌清潔技術，宣稱運用製冷冷凝水清潔熱交換器，可殺滅細菌，去除異味。

除了R32 XJ系列，大金還推出不能更換面板的R32 420系列，它專為窄細窗台而設，室外機高度只有420毫米，相比R32 XJ系列的595毫米更加細小，尤其適合香港的環境。此系列配備銀離子濾網，廠方宣稱能有效分解、滅活濾網表面的病毒，配合自家的閃流放電技術，能進一步殺滅細菌並消除室內異味。R32 420系列與R32 XJ系列一樣，都支援專用手機應用程式，可遙距控制機體部分功能。●

售價：$9460起（R32 XJ系列）

$5980 起（R32 420系列）

網址：www.daikin.com.hk

文：吳一鳴

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