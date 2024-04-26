明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

皮膚上作畫 扭轉刻板印象 「紋」藝美學大匯演

【明報專訊】紋身常被視為叛逆的象徵，但其實它也是一門獨具魅力的藝術形式，風格迥異的紋身藝術家以皮膚當作畫布，呈現個人美學。兩名香港著名紋身師下周將於上環舉辦紋身展Tattour HK，匯聚世界各地合共34名紋身師，展開為期3天的「紋」化交流！他們不僅擁有專業技術，更將藝術融入紋身的每一筆，從手稿至紋身作品，讓大眾了解紋身文化。

若非紋身愛好者，可能不知道每年世界各地都會舉辦大大小小的紋身展；香港也不例外，去年香港會議展覽中心舉行的大型紋身展，便有超過160名紋身師參加，除了籌辦比賽，亦設有即場為客人紋身的環節。而今年5月亦將有由香港紋身學校 RGB Academy 主辦的首屆Tattour HK，邀請34名來自韓國、日本、英國、美國等地的頂尖紋身師來港獻技，呈現高質素紋身工藝。他們將會在現場紋身、展示手稿、印刷作品、紋身作品等，讓大家了解紋身的藝術特質。

雲集34名紋身高手 展示手稿、作品

自古以來，紋身都是一種「標籤」。在古老的民族，它是部落圖騰，也是社會地位象徵；在中國古代，它被用於刑法，作為「罪人」標籤；上世紀的水手則用來記錄航海旅程、思念的家人，是保佑自己的圖案，更是客死異鄉時的身分認證。而香港，過往「左青龍右白虎」的古惑仔形象深入民心。但時至今日，紋身不再局限於某些群體，逐漸褪去「不良」的刻板印象，不少人以紋身留下刻骨銘心的人生印記，更成為追求個人風格的時尚標記。愈來愈多人熱愛這種以沾墨細針在皮膚作畫的藝術形態，紋身師的數量隨之增加，風格愈趨多元。

「從我們的角度，紋身文化包含着藝術成分，我們透過紋身展想告訴大家，紋身師也是一名藝術家，紋身文化亦是一種藝術文化。」RGB Academy主理人之一Jimmy Yuen如是說。他與另一主理人Dust Wu同是香港著名紋身師，皆擁有近20年經驗。Jimmy熱愛mandala、tribal、dot work、geometric紋身風格，追求點線細緻度，曾為鄭秀文、竇靖童、陳偉霆、張家輝等名人紋身；Dust在行內更有「龍王」美譽，以龍的作品見稱，主要是傳統日式風格，用色強烈，具個人特色。今年他們首次策劃紋身展，除期望帶來耳目一新感覺，更希望將紋身藝術含量呈現出來，探索它作為一種藝術形式的價值和美感。

近期許多畫家入行 紋身風格多變

或許有人質疑，紋身師能等同藝術家嗎？Dust直言，許多紋身師也會認為紋身就是一份工作、「搵食工具」，「特別在香港的環境，面對每天的生活壓力，所有事情都很緊迫，大家認為以紋身來掙錢也很理所當然。但是如果你問我，我認為紋身師本來就應該是一名藝術家」。紋身師不僅懂得使用紋身工具，也同樣具有繪畫才能。他續指：「成為一名紋身師，如果只做紋身的話永遠都不會進步，因為紋身不過是一種技術，總有一天會學懂；但如果你是紋身藝術家，就會想不斷提升自己，每日不斷畫畫，擴闊自己紋身藝術的領域。」

Jimmy說，感覺以前的畫家多少有點看不起紋身師，但如今反而有許多畫家入行，令紋身風格更多變，「基本上畫什麼都可以變成一個獨特的新風格」。他表示以前紋身行業相對封閉，大概只有4至5種風格，例如純黑色的圖騰風格tribal，龍鳳為主的傳統日式風格，黑灰色寫實素描風格black and gray，以航海及水手生活為主題的old school，還有一種以生化機械為主題的biomechanical。Dust補充，以前紋身更像一種地下文化，因為它在許多國家都不合法，但隨着時代轉變，行業變得開放，基本上只要懂得畫畫及有足夠紋身技術就能夠成為紋身師。因此數之不盡的新風格出現，如小清新、水彩、線條、手繪風、傳統變奏、凌厲畫風等，慢慢衍生出各式各樣的新一代紋身藝術風格。

韓式小清新風格先鋒 像真度高

是次參展的34名紋身師皆有獨特且原創的風格，並藉着熟練技術，使紋身作品完美呈現在人體皮膚上。Jimmy欣賞的紋身師，包括來自韓國的Doy（IG：@tattooist_doy）。他極具人氣，也是韓式小清新風格的先鋒，在IG上擁有超過43萬追隨者。客人遍佈世界各地，當中不乏知名影星，如Brad Pitt、Lily Collins，也包括K-pop組合東方神起、少女時代成員等。其作品偏向小型素描，像真度較高，色彩細膩，由人像至貓狗肖像、花朵等，都能變成具輕盈感及優雅的圖案，有人形容其作品「像水彩畫一樣，輕輕灑點水就有褪色般的精緻」。他亦致力為韓國紋身師爭取合法化，皆因紋身在韓國被視為醫療程序，須擁有醫生執照才能為他人紋身。

至於走傳統日式風格的Dust，就更欣賞加拿大紋身師Waterstreet Phantom（IG：@waterstreetphantom），擁有12年紋身師經驗，擅長當代日式風格及插畫感圖案。不論是傳統或現代風格，他總能找到角度，創造出獨一無二的設計。Dust表示Waterstreet Phantom除了紋身工作以外，亦花長時間畫畫，因此從作品中能夠看出其技術。

現場有展覽區，展示各紋身師的畫作和手稿，讓參觀者深入了解創作理念和風格，就算非紋身愛好者也能大開眼界。而有別於以往的紋身展，Tattour HK不設比賽。Jimmy表示在場的都是高水平紋身師，毋須以比賽分高下，「大家一起分享紋身技術，像是在同一間紋身店內工作，彼此是朋友，既開心又沒有競爭，一起來玩3天，我認為這樣才是一個好方式呈現紋身文化」。Dust分享紋身師也會遇到樽頸位，想有進步空間，跟世界各地不同的紋身師交流就是提升自己的機會，「因為每個人都有一些技術的小秘密、畫畫技巧等，大家透過紋身展交流，互相分享，絕對獲益良多」。活動期間，同場還有戶外空間，提供各種餐飲和潮物攤位，讓大家全方位感受紋身文化。

Tattour HK 2024

日期：5月3至5日

時間：中午12:00至晚上9:00（5月5日至晚上7:00）

地點：上環信德中心4樓展覽及活動空間

票價：$190（1日票），$520（3日票），另加$12平台手續費

網址：bit.ly/3VZPah8

文：陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞