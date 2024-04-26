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建築師闢積木小天地 譚漢華：邊玩邊升值

【明報專訊】70後本地建築師譚漢華（Billy），曾三奪建築大獎，工作繁忙卻童心未泯，撇開建築師身分，他也是個LEGO（樂高）積木狂熱收藏家。如何狂熱？買到家中與辦公室都藏不下，就在工廈買單位另闢天地，裝修成playroom，有空就到小天地砌積木聽黑膠，享受男人的浪漫。「除非有一天無人玩LEGO，否則價值只會升不會跌，是最穩陣的投資。」他說。至於買玩具買到要另闢單位，「買工廈單位即是買磚頭，也是一項投資」。他忠告天下男人：「一邊玩一邊升值，這樣說老婆就不會投訴！」

Billy成長的年代，很多人都是從小開始玩LEGO，他指「那時買奶粉都有LEGO送」，所以真的從小開始玩。不過很多粉絲都會經歷dark age，意思是玩到某個階段突然失去興趣。Billy大概大學時也曾離棄LEGO。「有段時間它的產品出得很亂很不吸引，例如Classic Space系列藍藍灰灰感覺經典配搭又好看，後來變得又黑又紅；Technic系列的積木突然變成長條形；還有Blacktron系列也不吸引，感覺品牌很迷失，失去方向般，很多人都在那時棄玩。而且1980年代末、90年代初，大家都轉玩電腦、打電子遊戲。」直至Star Wars星戰系列推出，很多昔日粉絲見產品漂亮好玩，於是重投懷抱。「它還有些針對我們這班AFOL（Adult Fan of LEGO）的產品，例如一年出一款的大屋（Modular Buildings系列），令很多人想收藏。」

脫坑15年 因旋轉木馬重投懷抱

「很多以前的LEGO都被媽媽丟掉了，長大後工作儲到錢，就慢慢把舊系列買回來；Star Wars也好，大屋也好，見到新出的很漂亮，像我這個年齡層的人，就會很自然跳回這個坑。」脫坑15年後，「令我重投懷抱的是Grand Carousel 10196……可以轉動，又有音樂，又可以自己加燈，好有趣、漂亮」，理由簡單而直接。不少資深LEGO粉都能「背code」，牢記經典LEGO設計的編號，10196正是旋轉木馬的set number。

早期曾推沒臉沒手人仔

Billy回憶，童年玩的LEGO很益智，「那時候推出的都是些general set，沒有特定想你砌什麼，你可以運用它砌一輛車或其他東西」，例如910（Advanced Basic Set），他本想買回來收藏，但還是打消念頭，因為無法配合現在的陳列，「雖然在網絡購買很容易，價錢也不貴，就是沒有購買衝動」。他的藏品按產品系列分類：Classic Space自成一國（他說要待退休後把整個太空基地砌好）；Technic跟Star Wars、車等大大件的放在同一展示櫃；城市系列佔展示架很大部分，構成一個城市故事（筆者笑言Billy已經買起一條街）。現在Billy決定買不買一套LEGO，都會先衡量能不能跟現有陳列配合。

除了系列的變化，不同時期的LEGO「人仔」都有不同。「例如Fabuland系列，出了一些大大隻的動物人仔……最初期的人仔都比較大，後來1970年代出了一批沒有臉孔、沒有手的人仔，推出時間很短，然後就過渡到今日我們見慣的樣子，有笑臉，有可以活動的手腳」。早期人仔坐不進車裏，後來才發展到可以打開車門放進去。Billy把不同時期的城市系列分門別類，很容易就看到當中的分別：「單單看房子，都可以看到舊的設計很簡單，新的複雜得多。舊設計鼓勵人拆散重組，新設計的房子太精美，砌好後就不捨得拆掉，要再創造也不容易。」

預計有升值潛力會多買幾盒

因為工作繁忙，他在放大假的日子才有空閒砌積木，打開儲物間，滿滿都是未開封的LEGO。他通常網購，貪其包裝良好，未開封前能好好收藏。問他現在買玩具是不是先考慮升值投資潛力？他認真思索了一下表示，如果看到覺得好看、想玩的，會先買一件；有些則可能是自覺特別高潛力，就會多買幾盒。例如今年3月才推出，冼拿那一架Formula 1，設計源自McLaren MP4/4真車，他覺得很漂亮，就買了很多盒，「我先拆一盒來玩，反正有空間，其餘的就儲起，適時再賣出」。

幾百元買Mini Cooper 升值一倍

「有些人喜歡儲齊整個系列，譬如Star Wars有隻大機叫UCS即Ultimate Collector Series，有些人一定要追求儲齊全套UCS，我的UCS基本上都齊了，除了當中一款較細的機10026（Naboo Starfighter），它很細小，但由於是罕有電鍍銀外表，市場價錢現叫價1萬多元。我沒有這一款，但不會為了儲齊一套而買，更加不會用炒價買。」多年來買LEGO的費用已難追溯，Billy笑言大概已買了過百萬元，舊的系列他想儲的都儲得七七八八。「有些我看好將來會叫價過萬元，就會趁現在價格合理先入手。LEGO作為investment（投資）是不差的，你永遠不會虧錢。你用1000元買一盒回來，放它三五七年，它總會discontinue（不再生產），價格就不會低過入手價，前提是必須狀態良好，連未開的盒一起儲……我那盒Mini Cooper，買回來才幾百元，現在網上買賣平台已升值一倍。」不過Billy補充：「買玩具始終是為了開心，用來enjoy的。」

跟他的建築師身分相通，他認為玩LEGO最開心是設計城市，夠生活化：「如果讓我加入新系列，我會想設計大學系列，設計不同的學院，裏面有不同的場景。城市系列的吸引之處，就是有人氣，例如有人夾band，有人洗衫；它的遊樂場系列也很吸引，也是因為有人氣！」

文：Selene Luk

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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