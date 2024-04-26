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【巴黎】查理七世統治下的藝術

【明報專訊】法國曾舉辦數個中世紀時期的大型展覽如「巴黎1400年：查理六世時期的藝術」和「法國1500年：中世紀與文藝復興」。然而兩者之間的空隙——查理七世（le Victorieux），即瓦盧瓦王朝（Maison de Valois）第五任國王統治下的藝術世界卻總被遺忘。這是一個烽煙四起，民不聊生，又鬧饑荒的黑暗時代。法國由3個不同的政治體系所爭奪、瓜分，分別是（一）與英國人合作，試圖搶奪巴黎控制權的勃艮地人（及後移師至香檳（前行省）一帶）、（二）佔領諾曼第和吉耶納（Guyenne，前行省）並且其後取得巴黎的英國人聯軍，還有（三）以博格斯（Bourges）為主據點的查理七世。

查理七世是查理六世及巴伐利亞的Isabeau de Wittelsbach-Ingolstadt之子，1418年勃艮地人民奪巴黎政權，那時的王儲查理七世逃到博格斯，自封為攝政王。而英國人在法的話語權主要來自查理六世簽署的特魯瓦條約（Le traité de Troyes），此條約承認英格蘭蘭卡斯特王朝的亨利五世為查理六世的繼承人。儘管查理七世被父親剝奪繼承權，王位正統性備受爭議，但他在位後24年還是將英國人趕出了法國，結束了百年戰爭。這個國王在後世獲冠以「勝利者」（le Victorieux）的稱號，大概也有賴於聖女貞德的貢獻。

在他近40年的漫長統治中，我們只知道戰爭。因為政局動盪，多個法蘭西的領地分別由不同人掌權，所以珍貴的藏書、藝術品並不集中於查理七世手中，反而有一些散落在公爵府；因為領土割裂，在查理七世統治下，藝術世界也沒有較統一或是主流的風格。位於巴黎的國立中世紀博物館在3月12日至6月16日展出有關這段時期的各種藝術品，讓大眾通過展品了解這段時期的政治局勢如何影響藝術思潮的變化，和這個藝術風格多樣的政治時期。

這次展覽Arts in France during the time of Charles VII（1422-1461）正正展示藝術風格的轉變期，這個文藝復興初期階段。展館介紹當時活躍在法蘭西王國的藝術家如Barthélemy d'Eyck、Jean Fouquet、André d'Ypres等如何受到勃艮地的荷蘭風格影響，加入油畫、錯覺藝術；漸漸脫離國際哥德式藝術，加入荷蘭新藝術（Ars Nova）及寫實主義元素。同一時期，意大利的文藝復興蓬勃，阿爾卑斯山以北的藝術家也循這個風格入手，加入透視和復古藝術（retour à l'antique）。

展覽雖然不大，卻包羅萬有，從珍貴的手稿（有遮光布，觀看者需揭開布簾才能一睹真迹）、公爵的私人藏書、當時的金幣、各個聖人的雕像、油畫，以及精緻的手工藝製品，均一一陳列。各種風格迥異的展品旁邊，均有策展團隊介紹有關起源地點（如里昂、布列塔尼(Bretagne)、皮卡第(Picardie)、香檳等地區）及作品背後故事，讓觀者能夠分辨當時的風格如何受到它們的所在地影響。展場Musée de Cluny位於市中心，離聖母院相當近，並在索邦大學區附近；若近日路經巴黎旅遊，又對聖女貞德時期的藝術感興趣，不妨逛逛這展覽。

文：塞納河專業投訴員

（一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人）

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