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開眼 一場show一次旅行

威尼斯雙年展「處處異鄉人」 香港魚缸在水都 浮載人類欲望

【明報專訊】威尼斯雙年展上周開幕，它被稱為「藝術界奧運」，主場地以「國家館」劃分，受委派的藝術家宛如體現國家的軟實力；又因其以國家劃分的性質，很多時亦成為表達政治訴求的平台。

除了兩大主場地Arsenale和Giardini，還有包括香港館在內的平行展滿佈威尼斯，加上各式各樣的藝術展覽，是為兩年一度人潮如鯽的水都盛事。

雙年展到今年為第60屆，甫開展最矚目的不是任何藝術品，而是一張白底黑字的通告：「當達成停火和釋放人質的協議，以色列館的藝術家和策展人才會開放展覽。」（The artist and curators of the Israeli pavilion will open the exhibition when a ceasefire and hostage release agreement is reached.）開展前逾千名藝術家曾聯署要求關閉以色列館，最終雖未有成事，但該館自預展起沒有開放，因為其代表藝術家Ruth Patir跟策展人提出要求加沙地帶停火，跟巴勒斯坦人在主場地外的示威互相呼應。

拉丁美洲人策展 主題展呼應「全球南方」

今屆雙年展首次由拉丁美洲策展人策展，巴西人Adriano Pedrosa以「處處異鄉人」（Foreigners Everywhere）為題，指涉殖民、移民、原住民等身分議題，從金獅獎得主可見一斑。展覽首天金獅獎揭盅，最佳參與國家獎（Golden Lion for Best National Participation）得主是澳洲原住民藝術家Archie Moore，其作品kith and kin在展場牆壁寫下原住民家譜，展館中央放置數百份原住民在警察拘留期間死亡的紀錄文件，追溯澳洲的黑歷史。金獅獎最佳藝術家獎（Golden Lion for Best Participant in the International Exhibition）得主是新西蘭藝術團體Mataaho Collective，4名成員均為毛利人，作品Takapau參考毛利人傳統編織的分娩墊，大型編織裝置放於主場地Arsenale的入口，光線穿過織物的縫隙後灑落地上。

阿布扎比古根漢美術館策展人鄧芷茵留意到，主場地主題展覽除了像Takapau的裝置，或像香港藝術家莊偉的行為藝術表演，在Giardini這邊，畫作掛滿牆上，展示一系列來自非洲、亞洲、中東和拉丁美洲藝術家的畫作，切實呼應Pedrosa「全球南方」（Global South）的隱藏命題；Arsenale那邊，一系列畫作鑲嵌在玻璃，解說貼在畫背，全都是海外發展的意大利藝術家或意大利裔移民藝術家的作品。

「香港人魚」現北歐館 日本館試圖消災

因應主題，香港元素也在香港館以外出現，譬如北歐館（瑞典、挪威和芬蘭）展出的3名代表藝術家林立施（瑞典）、何子揚（挪威）和Kholod Hawash（芬蘭）均為移民或移民後裔，視聽裝置The Altersea Opera巧妙融合維京海上文化和林立施及何子揚原生家庭的廣東文化，香港傳說中的人魚盧亭在故事裏出現，探討流徙與歸屬感。展場外的龍頭明顯將維京船頭的龍頭轉化成中式龍頭，亦呼應粵劇戲班所乘搭的紅船。

在埃及館裏，藝術家Wael Shawky的作品糅合電影、雕塑、表演和繪畫，回溯和重新詮釋埃及歷史，舊作El Araba El Madfuna觸及埃及古城及其背後神話；另一舊作Cabaret Crusades講述穆斯林跟基督徒在中世紀的衝突；全新創作的音樂劇電影Drama 1882，呼應英國在1882年烏拉比革命（Urabi revolution）後管治埃及。

日本館和新加坡館則回應當代社會議題。日本館毛利悠子的Moré Moré（Leaky）利用威尼斯家庭用品來防止漏水，令人想起威尼斯面對水災的潛在威脅。人類未來只會面對愈來愈多災害，她的另一作品Decomposition試圖尋找出路——在水果中插入電極，將水果的水分轉化成電信號，從而產生聲音和光，寓意人與人合作發揮創意解難。

新加坡館的趙仁輝用數年時間記錄新加坡城市中的次生林，即是自然復育的森林植被。作品Seeing Forest拍攝的廢置土地留有人類活動痕迹，例如建築物和垃圾，然而土地仍漸漸復育成次生林，在趙仁輝的錄像紀錄中可見動物在次生林跟人為物有互動，例如雀鳥在水溝旁停留喝水。

國家館以外，部分地方機構以平行展名義參與，包括香港、澳門、台灣、加泰隆尼亞、波多黎各和巴勒斯坦。台灣館的袁廣鳴主打錄像作品，舊作《日常演習》拍攝台灣防空演習下的空城畫面，空蕩蕩的城市反而形成張力；另一舊作《日常戰爭》拍攝無預警下轟炸套房，兩者指向隨時一觸即發的台海戰爭。新作《扁平世界》則採用Google街景圖，先是代表台灣的街景，然後找尋世界上類似的街景，串成一段影片，彷彿網絡將世界壓成扁平。

魚缸沒魚 楊沛鏗：我們在看自己

近6屆雙年展均由M+挑選藝術家代表香港館，M+表示挑選時考慮藝術家能否向國際觀眾展現香港當代藝術，另外是否具有大型展覽或裝置的經驗，並且在本地和國際藝壇均受認可。今年由藝術家楊沛鏗代表香港，他跟策展人周宛昀出發威尼斯前接受專訪，講解一系列為雙年展創作的新作品。位於Arsenale主入口對面的香港館放滿魚缸，有些形態似金魚舖（《（不是你的）逃避洞》），有些卻似海鮮酒家的魚池（《永不足夠貪婪池》），原來一切來自楊沛鏗的個人經驗。

小時候，他父親開了一家海鮮酒家，他就常常坐在魚缸旁看魚，也偷偷在碌架牀尾用水樽養了幾條小魚，他漸漸意識到養魚需要建立系統，才能令魚存活下去。「其實我們生存就是在一個系統裏面，如果你不太明白這個系統，或者有一天出錯，整個系統崩壞都會呈現出來。」楊沛鏗說，而且香港跟威尼斯的共通點是跟水息息相關。

雖然以魚缸為題，但是在整個香港館連一條魚都看不到，楊沛鏗解釋，沒有魚的話，人就會多加留意其他元素。「其實有一組魚缸，它有個單面反光鏡，你好像在照鏡一樣，會看到自己的樣子。很多時候，我們不是真的養魚，知道牠（魚）在想什麼，其實我們在描述自己，將主觀投射到那條魚。我們可能不是在看着那條魚，我們是在看着自己。」

放置室外的《永不足夠貪婪池》模仿海鮮酒家的魚池，然後砌成一座噴水池。噴水池特意抽取和過濾威尼斯運河的鹹水，模仿海鮮酒家魚池的用水和氣味。香港館內拱門下的《秒愛之門》則模仿香港金魚舖，店舖外的金屬架掛上一包包裝在膠袋裏的金魚。室內擺放酷似工廈管理處使用的二手桌椅，案上放置兩個風水魚缸，「那件作品（《水泡情人們》）就是在說好像將一堆被遺棄的東西帶回家裏，放在一起建立了另外一種關係」。《財源滾滾泉》模仿風水魚缸裏的黃水晶流水滾球，寓意財源滾滾流。但是楊沛鏗刻意露出滾球下的水泵，讓一切透明，看起來跟一般魚缸無異，他指出很多人不介意是否使用真的黃水晶，「想要的只不過是黃晶所帶來的隱喻（metaphor）、一個招財的效果」。風水魚缸與其指涉風水，某程度上更關乎人的欲望。

港館策展人：擬帶牆身鹽結晶回港創作

策展人周宛昀表示，香港館是一個「很威尼斯的空間」，不像一般博物館有白牆，更加挑戰藝術家創作，譬如《秒愛之門》利用場地拱門來創作獨有感覺的金魚舖。同時場地臨海，展場牆身會生出鹽，她表示香港的回顧展將帶回那些鹽的結晶做新創作。「我們明白不是每個香港觀眾有機會去到威尼斯看展覽，所以當展覽回來的時候，它所呈現的可能有另一重意義。」周宛昀說。

第60屆威尼斯雙年展

日期：即日至11月24日（周一休息）

時間：上午11:00至晚上7:00

10月1日起上午10:00至晚上6:00

詳情：bit.ly/3W4KK8z

文：嚴嘉栢

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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