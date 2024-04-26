Friday Planner：生命影響生命

【明報專訊】隨手街拍，黑白、晃動、模糊、失焦、冒顆粒。著名日本藝術攝影師森山大道1960年代起穿梭城市捕捉街景，其獨特攝影風格衝擊國內外。2010年代，年屆七八十歲的森山大道仍繼續發揮創意，由攝影轉向創作絲網印刷，發掘更多可能。他將舊作放大成模板，在帆布上複製影像，比如他在2016年「二次創作」的《醜聞/意外(新宿，東京，1968)》，高對比度的照片中可見廣闊的街頭遠處，有一排手持盾牌的人，顯現社會動盪的節奏。據說，森山創作絲網印刷受Andy Warhol啟發，並向他致敬。即日至5月11日，作品於黃竹坑WKM Gallery舉行的森山大道個展「都市浪人」展出。