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民間信仰交織奇幻想像 舞台劇「祈福」思命運

【明報專訊】電影《命案》提到人對抗宿命的過程，究竟我們是否只在依循某個人寫下的大書軌迹而行，還是我們是自由的？法國導演及編劇尼古拉‧卡森鮑姆（Nicolas Kerszenbaum）因為法國五月藝術節的港法劇場交流計劃「讓鏡子說」駐留香港，對命運和生死別有感受。其間他多次求神問卜，結果異常地相似，他最後以風水命理為題，編寫出舞台劇《祈福》，交給觀眾自行解答關於人生命運的選擇。

法國編導駐港 發掘複雜城市面貌

駐港時，Kerszenbaum住在離廟街很近的地方，游走佐敦和油麻地之間，遇上不同藝術家和教授，他真正地體會真實又複雜的香港。「我了解到人們在香港的生活方式、城市歷史、社會階層貧富差異、內地與香港關係，還有香港人對生與死精神世界的看法。」Kerszenbaum又去了新界及離島，發掘不同城市面貌，把觀察和經驗寫進《祈福》劇本。

富者與貧者、長輩和晚輩，Kerszenbaum設計了3個社會背景有別的角色相遇。年過60歲的阿芳住在狹小公寓，打兩份工，獨力撫養孩子阿榮成人。她深知生活艱難，渴望兒子成為醫生或律師，但阿榮現時在舊商場替人修理手表、研究算命。Karen即將回加拿大結婚，離港前打算修理好手表，於是遇上阿榮。Kerszenbaum認為看着不同階層之間的交流很有趣，又說阿榮和Karen本來不應該相遇，卻有了特殊的緣分。劇照所見，舞台燈光昏暗，角色都穿上戲曲服裝，給人感覺撲朔迷離。Kerszenbaum說：「我希望觀眾在觀劇後能問自己一個重要問題，角色到底是活着，還是已經死了？」這個提問緣於他看見香港人們對待生者和死者的「特殊」方式。

戲劇連結生者與逝者

Kerszenbaum意想不到在香港這座當代的城市，生者和死者之間有着非常強烈的聯繫。表演藝術其一價值在於與台下觀眾交流，在盂蘭節的神功戲，舞台上的表演者不止是與活着的人交流，他們同時也在表演給鬼魂看，此時戲劇成為生者與死者的連結；現實中部分家庭亦在家中供奉神明祖先。Kerszenbaum認為這樣做並不悲傷，人們將當下和靈性混合一起，對此他感到着迷和有啟發，「他們當然已經死去，但逝者仍然非常接近生者，逝者不止是屬於遙遠世界，我們仍然與他們在一起、和諧共處，我們愛他們的方式都是一樣。我很喜歡這樣，所以我試圖將這種感覺放入戲劇中，希望觀眾有感觸」。

Kerszenbaum亦去了廟街、長洲北帝廟等地求籤算命，找師傅看掌相八字，他驚訝那三四個算命師不認識彼此，卻給他相似的未來預測結果，因此劇中亦取材自香港民間習俗和地方傳說。人們都希望擁有和掌握美好的未來，但沒有人知道那預測是否準確，Kerszenbaum有一次反問算命師：「如果你說的就是我的未來，那麼我的自由意志又是什麼？」算命師沒有給出哲學思辨式的回應，只是以開車作隱喻來解答：「我唯一能告訴你的是，這裏有一條高速公路，你將要走上這條路，但你必須自己開車，選擇行駛速度，仍有很多事情要做，這也意味你可能會發生車禍，你必須小心。」Kerszenbaum聽畢微笑，默默點頭。

法國五月藝術節2024：《祈福》

日期：5月10及11日

時間：晚上8:00

地點：香港大會堂劇院

票價：$220

詳情：shorturl.at/bgjHX

文：何詩韻

[開眼 藝述速遞]

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